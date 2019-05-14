【新電子護照．有片】手機APP可申請新護照　繳費前記得留意...

港人不時都會到海外公幹或者旅行，其中最重要的當然是有一本護照在手。入境處本月推出新電子護照，5月14日起接受申請，辦理護照所需時間亦縮短，由最快10個工作天，減至5個工作天後便可收到護照。預計最早申請的人士，本月22日就可以收到新護照。即點擊影片，看看申請護照的新方法和注意事項。

入境處於手機應用程式，推出新的申辦護照功能，市民以後不但可以網上預約親身辦理護照，更可直接在網上提交申請，完成整個申請過程，待5個工作天後就可直接領證。

申請新護照 ６個步驟可辦妥

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市民第一步要在手機應用程式選擇證件類別，然後填寫個人資料。第三步是上載相片，應用程式會即時分辨相片是否合格，包括是否使用白色背景、面容清晰等，若上載的相片不合規格，例如「P圖」太多，會要求以不同形式補交相片。第四步便可選擇領證方式，之後確認資料，最後網上繳費，完成所有程序後獲取確認編號。

用手機APP申請可使用信用卡繳費，收費與舊護照一樣，有效期十年的成人護照為370元（32 頁）及460元（48 頁）；有效期五年的兒童護照為185元（32 頁）及230元（48 頁）。另外要留意，遺失、損毀或更改個人資料換證就必須親身遞交申請，不能使用手機應用程式申辦。

入境處周二（14日）起推行「新一代電子護照系統」。（張美華攝）

就「新一代電子護照系統」，入境處亦推出新的自助服務站，申請新護照不用事前預約，便可前往全港多個自助服務站辦理手續。首先於自助服務站確認身分，已更換新一代智能身份證的市民，可掃瞄身份證，尚未更換的可以插入身份證。選擇證件類別後，可以即時於自助服務站內免費拍照，每人有3次機會，每次影3張，即9揀1。市民亦可即時掃瞄自備的證件相，但注意相片必須符合格式。

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完成上載照片後，填好聯絡資料並簽名核實，以八達通或易辦事繳費，最後領取通知書即完成，整個過程只需約5分鐘。而11歲以下的兒童，只要有家長或者監護人陪同，亦可在服務站辦理手續。

雖然出了新款護照，但各位亦不必著急更換，因為與身份證不同，護照非強制辦理，而舊護照在有效期前，仍可繼續使用。

不過提提大家，由於部份國家規定，入境旅客的護照需於入境起計，至少6個月內有效，所以大家出發前，記得看清楚護照有效期，計好日子換領新護照。