人民力量女成員涉推跌女保安被控　官問：與逼巴士地鐵有何分別？

活躍參與旺角「鳩嗚」團的人民力量成員錢寶芬，被指去年於高等法院內與保安員碰撞，被告否認一項普通襲擊罪，案件今（15日）於東區裁判法院開審。涉被襲女保安今出庭作供，指按上司指示，兩次阻止被告上樓梯，期間遭被告用手推跌。林官聽取控方盤問後，詢問控方：「佢地撞嚟撞去，同逼巴士同逼地鐵有咩分別？」控方則指被告是主動及意圖推跌保安，而保安只是擋住。

女被告錢寶芬否認在高等法院作安檢時襲擊女保安員。（馮家淇攝）

被告錢寶芬，58歲，被指於去年9月14日在高等法院地下至一樓的3號樓梯間襲擊張蘭綺，使其右邊坐骨觸痛。

辯方要求押後遭拒絕

案件開審前，辯方指昨天到場視察時，才發現其閉路電視影像未能涵蓋事發地點，要求押後審訊。裁判官林子勤指辯方應該一早準備證供，亦非控方負責進一步調查。控方的閉路電視錄像能覆蓋事發地點，相反辯方未能提供有關證據，林官拒絕辯方押後申請。

被告稱要吃早餐叫保安勿阻住

60歲的事主張蘭綺供稱，事發當日約一時，她正於高等法院地下大堂負責安檢工作，但錢等人攜有手推車，車內裝有飲品及標語等物品。錢未完成安檢手續，並表示「我要食早餐，唔好阻住我」，企圖衝上樓梯，張上司大叫：「唔好比佢入去！」於是張阻止錢進入大堂。

女保安員張蘭綺稱與被告錢寶芬「鬥力」時跌倒。（馮家淇攝）

與被告「鬥力」時被推跌

她指第一次警告錢時，二人相差三至四級樓梯，錢未有理會。第二次兩人距離縮至一級樓梯，張手拿膠箱擋住，兩人「鬥力」，錢用手推跌她，使她向後跌及導致右邊臀部受傷。而錢同樣向後倒，但她身後有兩名男子扶住，未有受傷。張由上司及同事扶離現場，前往瑪麗醫院驗傷。

林官質疑「襲擊」與逼巴士無異

林官聽取控方盤問後，認為被告只是不跟指令，應控以阻礙公職人員執行職務罪，詢問控方：「佢地撞嚟撞去，同逼巴士同逼地鐵有咩分別？」控方則指保安並非直接受聘於司法機構，未能稱為公職人員。林官又問：「兩人都有跌低，為何只是被告被控？如何構成襲擊？」控方則指被告是主動及意圖推跌保安，而保安只是擋住。

被告拒棄掉液體

潘姓高級保安下午出庭作供稱，案發當日正於安檢區監察其他保安工作，看到一位女士帶領十多人於2、3號安檢閘「搗亂」，不肯棄置載有液體的容器，並倒液體在膠箱及地下。潘見狀叫張清洗膠箱，並聽到有人說：「你叫我倒咗佢，我咪倒咗佢囉！」

他稱看到木頭車內裝有十多枝水及一些宣傳橫額，有人不斷大叫「點解唔可以過安檢！」被告將其他成員手上的液體也放於木頭車內，並說：「咁唔環保、暴殄天物！」張剛巧清洗完膠箱，潘即叫張阻止被告進入大樓，看到張用身軀阻擋她上樓梯。

案件明續。

案件編號：ESCC0261/2019