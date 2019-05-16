【佔旺清場案】黃之鋒獲減刑至監禁2月　即時入獄由囚車押走

黃之鋒、黃浩銘及岑敖暉等人在2014年佔旺清場期間，阻撓執達主任在旺角清場，因此被控違反法庭禁制令。其中黃之鋒認罪，被判監3個月。他早前就刑期提出上訴，指自己非領導角色，要求改判緩刑或可讓他即時獲釋的短期監禁。法官今(16日)頒下判詞，黃雖然上訴得直，然而只是把入獄3個月減至入獄2個月，須即時入獄服畢餘下刑期。

黃之鋒今日到庭時被大批傳媒包圍。（李澤彤攝）

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黃將第三度入獄

黃之鋒在2017年8月衝公民廣場的刑期覆核案中，被上訴庭改判入獄6個月時曾嘗牢獄之苦，他同年11月獲准保釋之後並終極上訴得直，然而至去年1月因這宗藐視法庭案被判入獄3個月，服刑了6天後獲准以1萬元保釋至今，故今次再度入獄已是黃第三次踏入監獄之門。

黃之鋒接受判詞後，隨即由懲教人員押走，被押送到荔枝角拘留所繼續服刑。（盧翊銘攝）

擔心《逃犯條例》會引渡回內地受審

黃之鋒今午到庭時稱會以平常心看待上訴結果，又指他只是面對數以月計的刑期，相比戴耀廷等人的刑期是數以年計，其刑期微不足道。

黃又稱，現時仍在香港的法院接受審訊。但若《逃犯條列》修訂通過，不肯定社運參與者包括黃本人，會否被引渡到內地面對審訊。黃又指無論是否再被判囚，仍希望與市民一同拉倒「送中條例」。

上訴庭指原審判監禁正確

上訴庭法官指出，刑事藐視法庭威脅整體司法工作的妥善執行，是對法治的直接挑戰。即使考慮黃在涉案時年輕及個人情況，判監仍為合適，原審法官判黃監禁是正確。而考慮他的年紀和個人情況，以及黃的罪責後，上訴庭認為量刑起點應為3個月監禁。因他認罪和向法庭道歉，扣減刑期至2個月。

周庭對裁決結果感失望

香港眾志的周庭表示，作為公民抗命的參與者，包括黃之鋒，都有心理準備要面對法律刑責，包括入獄。惟周庭表示，仍對結果表示非常失望，她指參與和平、非暴力的抗爭者不應被起訴。對於黃之鋒會否上訴，周庭表示將會和黃本人和律師團體商討。

周庭在庭外稱對黃之鋒上訴的裁決感失望。（李澤彤攝）

黃稱不應知名度高被判囚

代表黃的資深大律師駱應淦上訴時稱，未有證據顯示黃在事件中扮演領導角色，又或是組織者，又指原審法官判刑時，未有考慮黃在案發時只有18歲。駱應淦又指，黃是常參與社會運動，並具知名度，但不應因此而受懲罰，認為應只以黃當時的行為考慮判刑。

律政司指黃是領導角色

代表律政司的資深大律師陳政龍反指，黃之鋒在阻撓清場時屬領導角色，而他在現場的說話，令示威者與清場人士的關係更緊張。陳政龍又指，原審法官有權決定年紀在判刑時佔多大比重。

上訴庭指黃行為加劇現場對立

判詞指出，法庭一般會判斷藐視法庭的被告監禁。對於原審法官裁定黃之鋒在案中的參與深入而廣泛，並扮演領導角色，上訴庭認同原審法官的說法，並解釋黃之鋒和黃浩銘在現場挑戰禁制令申請一方的代表，黃之鋒並以挑釁的態度說話。

上訴庭認為，兩人加劇現場的對立，而黃之鋒當時的行為亦鼓勵其他抗議人士，繼續逗留。其行為等同直接挑戰法庭命令，對法庭構成侮辱。

年輕卻不足予以緩刑

黃之鋒案發為年僅18歲，其年紀影響監禁的長短，但不足以令黃之鋒被判緩刑，或非監禁式的刑罰。對於黃一方早前陳詞提出，可判處一個短的刑期，讓黃即時獲釋。上訴庭法官表明不接納，因不能充分反映黃的刑責和嚴重性。

同案的岑敖暉等14名被告被判監1至2個月， 但緩刑12個月至18個月不等，至於黃浩銘則被判囚4 個半個月。

案件編號：CACV14/2018