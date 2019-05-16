智障妹涉挖出胞姊眼球案　被告智商僅如21月大嬰兒　建議判醫院令

銅鑼灣大坑早前發生66歲婦人遭59歲智障妹挖出眼球的慘劇，智障妹因而被控襲擊至造成身體嚴重傷害罪，案件今（16日）於東區裁判法院再提堂，裁判法官早前為智障妹索取精神科報告，報告結果顯示智障妹只有相等於1歲9個月大孩童的智商，不適合答辯，而報告亦建議判處醫院令，案件押後至5月23日再訊。

女事主馬慧娟(圖)疑遭胞妹馬慧琼挖出眼珠。（資料圖片）

被告馬慧琼，59歲，被控於本年4月30日，在大坑新村街勤輝大廈的住所內，惡意傷害馬慧娟。

胞姐傷勢嚴重

控方在庭上透露被告胞姐傷勢嚴重，不但要轉介眼科接受治療，亦要在精神科接受診治，而胞姐剛剛錄取了口供，但仍未能獲其醫療報告。控辯雙方在庭上商量許久，但仍未決定如何處理案件，但同意押後一周以便控方考慮處理方法。

被告的二姐今亦有到庭旁聽，裁判官在處理被告保釋事宜時亦徵詢二姐的意見，二姐只冀妹妹能得到妥善的照顧，又在庭上忍不住哽咽說：「想件事快啲完，好辛苦。」

官勸二姊考慮放手三妹問題

裁判官聞此，語重心長地向二姐說，他十分明白她面對的壓力，相信她很想照顧妹妹，過往她或沒找其他人幫忙處理妹妹的事情，勸說她要考慮到自己年紀，或要考慮放手，用別的形式照顧妹妹，又安慰她押後這一周可以讓專業人士幫忙處理妹妹的問題。

案件編號：ESCC1103/2019