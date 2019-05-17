【2020年公眾假期】請4日放10日　項明生教路：4月去荷蘭賞鬱金香

2019年雖然只過了一半日子，但對於愛好外遊的港人而言，提早計劃行程、買定平機票，卻是極為重要！政府今日（17日）公布2020年公眾假期，當中佛誕與勞動節、端午節與回歸、及中秋與國慶節日相近，五天工作的打工仔，只需要請假3日或5日，就可以享受9日至11日的悠長假期。 長假期去哪裡「充電」最好？旅遊達人項明生接受《香港01》訪問時，便建議4月適逢荷蘭鬱金香盛放之際，大家可乘坐河船沿途欣賞。此外，日本踏入令和時代，他推介可在佛誕期間前往當地，並且購買7日「JR PASS」火車證，從鹿兒島出發、由南至北玩到北海道。

（香港01製圖）

1月：農曆新年攞3日假放9 日

2020年的第一個長假出現在1月底，由於1月25 至28日為農曆年初一至初四，適逢星期六至二，打工仔可以「攞3放9日」。

若想與親友到外地過新年及「避寒」，項明生就推介到南半球的國家旅行，如參加巴西嘉年華、到玻利維亞「天空之鏡」影靚相。不過，他提醒因航程甚遠，故需要預留12、13日假期時間。

+ 4 + 3 + 2

4月：清明節連復活節 攞4日假放10日

清明節是4月4日，而復活節則在4月10日至13日，當中夾雜兩個星期日，故連攞4日（4月6日至9日）就有10日假期。

而春天正值櫻花賞花期，若打工仔已常看櫻花，想轉換口味，不妨考慮荷蘭的鬱金香。項明生表示，10日長假建議到南美洲、北美洲及歐洲等長線旅遊，「春暖花開可以到荷蘭看鬱金香。坐河船7日多留2日，可沿鬱金香花園遊玩，及每日停泊不同小鎮，還有風箏看。」他指，荷蘭有逾千鬱金香品種，多達70多萬棵，甚為瑰麗，加上天氣清涼，溫度20多度很舒適。

+ 5 + 4 + 3

5月：佛誕連勞動節 攞3日假放9日

由於佛誕在4月30日（星期四），連同翌日的五一勞工節（星期五），加上星期六、日假期，打工仔不用攞假也可連放4日；若再攞多3日，更可連放9日。

項明生表示，可趁假期到日本旅遊，購買令和元年的7日火車證，由南玩到北，即從鹿兒島、長崎、山口縣到北海道，「今年換了年號，有很多令和時代的紀念品、商品，可以去一次。」

不過，4月29日至5月6日適逢亦是日本的黃金周，當地人也喜歡國內遊，故預料京都、大阪的酒店房源緊張，房價甚至飆升兩成。若想避開日本國內的旅遊高峰期，項明生就提議可到高加索的三個小國，包括阿塞拜疆、亞美尼亞和格魯吉亞；又或者到北歐的挪威等國坐遊輪，「包食宿，費用相對便宜。想在玩得抵，可以到南歐，買熱狗約10港元，比北歐約20港元要划算一些。」

倘若只想短線外遊，他則建議趁韓元匯率下跌，可選擇到韓國購物。

+ 4 + 3 + 2

6、7月：端午、回歸日 摞5日假放11日

2020年的端午節是6月25日，連同7月1日回歸日，打工仔只要攞5日假期，就可以放足11日。

項明生推介亞洲區的緬甸、寮國，是不俗旅遊地點選擇，「去年緬甸開放特區免簽，加上城市在改建中，消費平，風土民情淳樸。」其三城一湖的黃金路線，即仰光、曼德勒、蒲甘及茵萊湖更是熱門旅遊地之選。

不過，他坦言早年的緬甸猶如世外桃源，甚少食肆及全球大型連鎖店，但近年當地致力發展旅遊業，逐漸人心不古，「有劏客，的士司機會漫天叫價，如20多年前的泰國，坐車時要糾纏好久，又人多塞車，要去就趁早，否則遲下見不到淳樸感。」

他又提醒，出行前宜下載乘車的手機應用程式，了解車資，並在乘搭的士前與司機商議好車資，或讓酒店叫車。

10月：國慶連中秋 攞3日假連放10日

國慶日（10月1日）當天是中秋節，中秋節翌日為公眾假期，由於這兩日適逢星期四及五，連同前後兩個周末，只需在9月28日至30日放假，即可「攞3日放10日」。

秋天是賞楓佳節，項明生表示加拿大、日本或韓國都是不錯選擇。他續指，韓國的內藏山、南怡島有很多楓葉、銀杏樹，惟當地市民、遊客過多，難「打卡」影靚相，相反北韓的遊客甚少，隨時可以「獨覽」美景，「街道鋪滿銀杏葉，踩上去軟琳琳，天和地都是黃色，好靚、好開心。」

12月：聖誕兼跨年 攞4日放10日

2020年的聖誕節與拆禮物日為星期五及星期六，只要打工仔把握2021年的元旦日（星期五），在12月28至31日連攞4日假，即可放足10日，可計劃度過白色浪漫聖誕節，再加一個跨年之旅。

項明生就指，冬天是看極光最佳季節，若想「窮遊」的話，可選擇到加拿大的黃刀鎮；若旅費充足，則可到芬蘭、挪威、冰島等地，其中芬蘭的聖誕老人村免費開放，大雪紛飛的浪漫氛圍下，情侶求婚的成功率亦會高些。