啟晴邨色魔草叢企姦陌生女子　嘗試一小時未能勃起　認罪囚12年

案底纍纍的中年漢，剛就非禮罪放監3天，即在啟晴邨附近搶劫20歲女子，更把女子推入草叢大肆非禮，並企圖強姦，惟中年漢無法勃起，向事主自認性無能並借用潤唇膏充當潤滑劑，惟嘗試近一小時仍未成功。中年漢今（17日）在高等法院認搶劫及企圖強姦等罪名，報告指事主事後患創傷後遺症，法官判刑時指被告只因生事狀況才未成事，實與強姦分別不大，判入獄12年。

被告甘俊傑（黑布幪頭者）承認啟晴邨企圖強姦年輕女子，判囚12年。（資料圖片）

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前年因非禮12歲女童入獄

被告甘俊傑，45歲，承認搶劫、企圖強姦、盜竊共4罪。控方透露，被告有多項案底，包括企圖搶劫、搶劫、車內盜竊及非禮罪案底。被告在前年因非禮女童被判囚2年，2017年10月獲提早釋放，至去年6月13日懲教的監管令才完結，但3日後便發生本案。翻查資料，被告在2016年6月15日在深水埗，將一名正在上學途中的12歲女童拉至唐樓後樓梯，摸她胸部及腹部。

事主事後患上抑鬱症

法官判刑時，本案女事主因事件患上創傷後遺症及抑鬱症，影響其社交發展。法官續指，案例指出在僻靜街道對單身女子施暴及性侵是加刑因素，而被告行為與強姦分別不大，只因本身情況而不能成事，考慮到被告有前科、出獄後數月即犯案的因素，故判囚 12年。

騎著事主自認性無能

案情指，20歲的女事主於去年6月16日晚上約8時，離開啟晴邨住所前往巴士站期間，戴鴨舌帽及口罩的被告從後走向X，並以鎖匙指著X的頸部。被告繼而將X拖到附近的草叢，並將X摔到地上，要求X交出手機，但X求被告不要搶手機，因為內有亡父照片，被告騎在X身上捂著她的嘴巴，聲稱自己剛出獄，只想要錢，又表示自己性無能，無意對她做任何事。

手握事主頸令其無法呼吸

被告繼而逼X拿出錢，X將銀行卡交予被告及告訴被告密碼。被告及後開始摸X的腳，X著被告停止，被告卻著她閉嘴，不然會打暈她再繼續侵犯她，X受驚不敢作聲。被告接著侵犯X近1小時，包括大力揑她胸部、強吻她、舔她耳朵，及後又脫下自己及X褲子，以下體磨擦X下身，X曾反抗，但被告用手緊握X的頸，令她無法呼吸，以致X擔心安危，停止掙扎。

借潤唇膏作潤滑劑

被告繼續以陰莖摩擦X下體，但X留意到被告沒有勃起，被告無法插入陰道。被告繼而問X有沒有潤滑劑，因不想擦損大家任何一方，X表示只有潤唇膏，被告遂拿去潤唇膏，在X兩邊屁股塗上，摩擦X肛門半小時至射精。過程中，被告又稱之前因殺死與妻睡覺的男人而以誤殺罪入獄，不介意把X也殺了。

潛逃梅窩遭截查被捕

X事後立即致電朋友求助，及停用銀行卡，並於同晚報警。被告在逃期間又偷去同事的手提電話，警方終在梅窩發現被告一邊踏單車，一邊手推單車，截查被告身分時，被告直認偷了單車，警方再發現被告為通緝人士，在警誡下認打劫X，又稱劫去的銀行卡被提款機扣起，看到新聞得知警方正調查該案時離開住所及工作地點，在離開工作地點前亦偷去同事電話。

求情稱犯案時僅用鎖匙

辯方求情時承認，女事主X受辱時間長，事件的確對事主造成很大傷害，但被告當時只手持鎖匙威脅X，沒造成嚴重傷勢，望法庭考慮被告非用尖銳的攻擊性武器，而被告最大的求情理由是及時認罪，亦毫無保留向調查人員交代一切。

案件編號：HCCC11/2019