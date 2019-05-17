義肢女司機公路被撞至飛起　再遭車輾過亡　小巴司機認危駕囚8月

配戴義肢女司機在元朗公路與另一司機商討時，遭一輛駛經的小巴撞倒，女司機被撞飛彈至中線後義肢飛脫，再遭一輛駛經的「吊雞車」輾過，送院後傷重不治。小巴司機被指未留意到女司機停駛的車釀成意外，早前承認一項危險駕駛導致他人死亡罪。法官判刑時指，被告雖非不負責任，但行為魯莽，聲稱避鐵水管分神亦非求情理由，今（17日）於區域法院判被告囚8個月及停牌5年。

被告林育源承一項危險駕駛導致他人死亡罪。（資料圖片）

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被告林育源，64歲，承認於去年4月26日在元朗公路快線，向屯門方向行駛時，撞到女事主鄧少芳（48歲）。

女事主飛彈至中線再被車輾過

案情指，女事主當天駕車駛至屯門公路近唐人新村附近時，她所駕駛的私家車與一輛打算越線的貨車發生碰撞，兩人均把車停在第三線旁，及下車檢視情況。這時被告所駕駛的小巴剛好駛過，被告的車切入中線時，撞到事主令她彈飛到中線，義肢當場飛脫，她再被一輛駛過的吊雞車輾過左腳。

事主送院時已沒生命表徵

事主送院時已沒有生命表徵，她的枕部有開放性骨折，右臉頰及右頜下有瘀斑，頭皮有血腫，右上肢多處傷送院後重傷不治死亡。

被告擔心吊雞車跌下碎石而轉線

暫委法官張秀群判刑時指，被告雖不是極度不負責任，也未受酒精或藥物影響下駕駛，但駕駛行為魯莽。她指被告因擔心前面的吊雞車會跌下碎石，打破擋風玻璃，而轉至第三線，希望超越吊雞車，被告當時理應格外留神。

官指轉線決定不恰當

被告駕駛同一路線達4年，對該路段應十分了解，但轉到第三線仍未能超越吊雞車，可見其轉線決定不恰當，當時也應改行第一線或與前車保持距離，以保障安全。張官指被告看到前方女事主的車輛收慢，兩車距離縮窄，但被告未有大幅減速，指他的行為不負責任。

因鐵管分神非原因

辯方稱路旁有一條兩米長的大鐵管，被告為避鐵管而一時分神，想切回中線時撞到死者。張官認為鐵管的確分散被告專注力，但根據鐵管位置及體積，不能將撞車原因全歸咎於鐵管。

被告被判囚8個月

張官將量刑起點定於15個月，但考慮被告認罪，及看過家人、同事呈上的求情信，指被告是關心家人、待人有禮的好父親，和對死者深表悔意，扣減7個月刑期，終判被告囚8個月及停牌5年，以及自費參加駕駛改進課程。

案件編號：DCCC 1040/2018