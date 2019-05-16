40間博物館本周末免費開放　響應國際博物館日

為響應國際博物館日，康文署於5月18和19日（星期六及日）舉行「2019香港國際博物館日」，約40間包括康文署轄下的部分博物館、文化場館和其他本地文博單位，將免費開放予市民參觀，同時推出多項教育與娛樂並重的節目，讓公眾參與。

康文署於本周末舉行「2019香港國際博物館日」，約40間博物館免費開放。（資料圖片）

今年「國際博物館日」的主題為「作為文化樞紐的博物館：傳統的未來」，表達博物館作為文化樞紐，以觀眾為中心，以社區為導向，積極重塑並提高其互動性、靈活性、適應性以及流動性，為參觀者提供一個創意與知識互相融合的平台。

參與的本地文博單位，除了專題展覽和收費節目，將免費開放其他展覽和活動予市民參與。

免費開放的博物館名單：

康文署轄下16間博物館和文博單位 亞洲協會香港中心 東華三院文物館 保良局歷史博物館 香港大學美術博物館 香港大學許士芬地質博物館 香港中文大學文物館 香港中文大學賽馬會氣候變化博物館 香港海事博物館 香港浸會大學孔憲紹博士伉儷中醫藥博物館 香港教育大學香港教育博物館 香港賽馬博物館、香港醫學博物館 香港懲教博物館 美荷樓生活館 展城館 漁農自然護理署獅子會自然教育中心 稻鄉飲食文化博物館 饒宗頤文化館 「啟德」視覺藝術研究與發展中心 香港文物探知館 屏山鄧族文物館暨文物徑訪客中心 警隊博物館

康文署轄下博物館及文博單位

康文署自2001年起每年舉辦「香港國際博物館日」，以響應「國際博物館日」。「國際博物館日」由國際博物館協會於1977年發起，活動定於每年的5月18日，以喚起公眾對博物館的關注。

有關「2019香港國際博物館日」的詳情，可瀏覽香港公共博物館網頁。