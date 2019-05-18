國際教育展開幕逾300機構參與　懂多語學生冀外國升學發揮所長

香港中華廠商聯合會首次承辦的「第25屆香港國際教育展」今天（18日）開幕，今明兩天開放公眾參觀。除了應屆畢業生，亦有高中學生到場了解情況。有學生更指出，香港的教育制度不適合自己，到場是為了解本地升學以外的其他選擇。

國際教育展今（18日）開幕。（李家偉攝）

是次由廠商會舉辦的教育展有來自17個國家或地區、超過300家教育機構參加，主要分為4大展區。除了「海外升學區」及「本地升學區」，場內還有首設的「台灣升學區」以及「活動區」。 是次「台灣升學區」共有五所台灣大學參與，當中包括主打海洋科技的國立臺灣海洋大學。

文憑試生考完試 有信心變無信心

有應屆文憑試考生到場了解升學路程，在九龍城區就讀的中六陳同學指，本來對成績有信心，但慨嘆「考完就信心唔大」。她稱本來預料英文科最少考獲第5級，但考試後就認為並不理想，所以需要思考不能本地升學的後路。

她有學習韓文，本來最大興趣是打算到韓國升學，可惜現場未有提供韓國升學的資訊。她稱，除了語言外，經濟因素亦是一個重要考慮條件，直言「其他地方都太貴啦」，所以尚要了解其他地方的升學詳情。

除了應屆文憑試考生，是次教育展最多的是就讀中四、中五的高中學生。今年中四、在荃灣就讀英中的張同學指，自己是多語言使用者（polyglot），能讀寫法語、德文、阿拉伯語等11種語言。精通多國語言，他指卻對香港教育制度極不熟悉，尤其是中文及通識科，認為留在香港難以發揮實力。

他指，會嘗試透過其他的考試制度升學，而是次來到教育展是希望了解不同的升學選擇，而自己亦有打算到外國升學。直言「法文叻過英文」的他，冀望早日能考上法語的標準試，日後到法國升學。

而今年中五的李同學亦是為升學做好準備而到場，他直言十分期待大學的生活，「聽人講好正、好hea（頹廢）、好chill」，但就擔心面對文憑試會帶來龐大壓力。而為實現目標，他由上月開始已不斷補習加操，希望成績更上一層樓。他希望入讀心理學系，因為「好似幾有用」；若未能入讀本地大學，他會考慮到英國或加拿大升學。