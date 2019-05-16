陪中大成長逾廿五載　教授嘆壓力增、「村落感」減　迫出學術成就

常言道學生是大學的重要資產，這些「資產」之所以能有效增值，便要歸功於一眾服務多年的教職員。 香港中文大學成立至今55載，談及今昔變遷，執教逾25年的工程學院副院長（外務）黃錦輝因研究成果感自豪，但他同時慨嘆，從前中大教員們時有聚頭，現今工作壓力大，參與康樂活動的教員已越來越少，「村落感」開始變得薄弱。 至於服務中大35年的新亞書院院長黃乃正，則觀察到現今大學生缺乏目標；又指當今制度下，學者們無時間思考研究內容，反而需花精神處理申請研究資金的文書工作。黃不諱言：「現時的學術成就是迫出來。」

（左起）視聽製作部技術員何旭榮、新亞書院院長黃乃正、工程學院副院長（外務）黃錦輝及交通處司機陳樹培，均為中大長期服務獎得獎者。（盧翊銘攝）

中大月前舉行2018年度長期服務獎頒授典禮，共有29名員工獲頒「三十五年長期服務獎」、132名員工獲頒「二十五年長期服務獎」，以及92名員工獲頒「十五年長期服務獎」。

中大教職員足球會成員同獲長期服務獎

新亞書院院長黃乃正、工程學院副院長（外務）黃錦輝、視聽製作部技術員何旭榮及交通處司機陳樹培，均為長期服務獎得獎者。四人的背景及職責，看似風馬牛不相及，但他們均是中大教職員足球會成員，曾多次代表中大出戰其他院校，包括香港大學、日本福岡大學、上海復旦大學和華南植物園等。

陳樹培於1983年加入中大後，先後任職保安處、校巴司機及貴賓車司機。任職貴賓車司機期間，陳樹培曾接載不少大人物，當中包括中國內地首名太空人楊利偉、已故中大前校長兼諾貝爾物理學獎得主高錕等。

黃乃正、黃錦輝、何旭榮及陳樹培均是中大教職員足球會成員。（盧翊銘攝）

黃錦輝懷念研發「慧科搜索（Wisers）」

工程學院副院長（外務）黃錦輝於1993年加入中大，他於90年代研發「慧科搜索（Wisers）」，獲得多項殊榮。黃錦輝憶起該段輝煌日子，依然津津樂道，直言是服務中大25年來最難忘的一次經驗，全因慧科搜索是其首個成功的研究項目。

面對「過檔」邀請，黃錦輝均是一一拒絕：「（中大）工作環境很好，做生不如做熟啦！」

（盧翊銘攝）

慨嘆學生不知為何要讀大學

談及中大今昔差異，黃錦輝首先提及，90年代只有約2%學生能入讀大學，但當今入學率已升至三成，要跟學生「傾耐啲」循循善誘。新亞書院院長黃乃正認同現今學生的心態跟過往不同：「以前學生很珍惜讀大學的機會，現時部分學生唔知點解要讀大學、唔知讀大學的目標。」

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感慨教職員為大學排名緊張

學生在變，教學環境亦在改變。黃錦輝直言，近年教員門較緊張世界大學排名，壓力因而增加，同事之間的相處時間、參加活動的時間減少。他憶述，過往有較多同事住在宿舍，他們會相約遠足、做運動；但當今因教務忙碌，康樂活動的參加人數大減，「『村落感』變得薄弱，作為活動搞手都有啲灰心。」

「現時的學術成就是迫出來，（中大教職員）需要努力向政府申請研究資金。」黃乃正說，自從香港設立研資局（RGC）、教資會（UGC）等機構後，科研變得十分制度化，很多院校要求教員發表特定數量的論文，以爭取研究資金，「應該俾更多時間年輕同事思考研究內容，而唔係花時間處理文書工作（paperwork）。」