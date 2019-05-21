「借尿遁」劍橋生庭上哭訴兒子患病　獲減刑半年即露笑容

聲稱於英國劍橋博士畢業的男子李俐樺(又名李亮)，被指2015年以假香港身份證申請美國簽證被捕，之後棄保潛逃，去年扺港被捕，聲稱患愛滋病在瑪麗醫院留醫爬天花板逃走，終在酒店再被擒。李早前認罪，被判囚18個月。他今（21日）提出上訴，聲淚俱下地指及其幼子患病，又指原審法官未有考慮人道理由輕判他，今獲減刑半年，李聞上訴成功即露笑容。

醫院走犯李亮的身份大有來頭。 （資料圖片）

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34歲的上訴人李俐樺，又名李亮(下稱李)。資料顯示，李是英國劍橋大學博士畢業生，又是香港上市公司中國環保科技（0646）的股東。李早前承認行使虛假身份證明文件、沒有按照法庭的指定歸押、逃離合法羈留罪及抗拒警務人員共4罪。

申請美國簽證毋須香港身份證

未有律師代表的李陳詞指，原審裁判官錯誤認為，李透過出示假身證誤導領事館職員，以取得美國簽證。但李指其香港身份證並非決定性的申請文件，該職員亦無權批核簽證。李又指，他當時原在尋找名片，職員要求他出示身份證，他不可能在短時間內有反應。

高院法官潘兆童亦稱，李作為中國居民，申請美國簽證時不需使用香港身份證。律政司回應指，涉案職員或要求申請人出示身份證，以顯示申請人和香港的聯繫。

聲稱幼子患點頭痙攣症

李庭上又指，原審裁判官的量刑起點過高，同時未有考慮人道理由。李解釋，他幼子患有「嬰兒點頭痙攣症」，去年兒子亦癲癇症復發，惟原審法官未有就此作出減刑。

潘官最終認為，原審時的判刑起點過高，考慮人道因素，把行使虛假身份證明文件罪的12個月刑期，減至6個月。而整體刑期，則由18個月減至12個月。法官日後頒發判詞，解釋減刑理由。

案件編號：HCMA98、99/2019