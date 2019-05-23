元朗裘錦秋中學被指逼學生拍片悔過 　校方：僅促思考莫再犯校規

裘錦秋中學（元朗）被指有教師逼欠交功課、遲到的學生「拍片」反省，並將部分片段在全級集會中播放，致部分涉事學生情緒不穩，感到侮辱及難受。 校方回覆表示，本學年共有十名中五學生曾拍片，當中有3段在一次全級集會播放，承認有關做法不不恰當，但強調有關片段不涉道歉內容，而是反省如何避免下次遲到、遲交功課的方法，以及感謝父母之言。

裘錦秋中學（元朗）。（google地圖）

有報章接獲裘錦秋中學（元朗）家長投訴，稱學校要求犯錯學生拍攝認錯短片，並在全級集會播放，令學生感到尷尬和難受，更被他人取笑。該校副校長溫穎思回覆《香港01》查詢時表示，老師在未經家長同意下，要求學生拍攝短片及播放片段做法不恰當，但強調「拍片認錯」說法不正確，重申拍片內容不涉及認錯。

校方：屬個別老師行為、非恆常做法



她指，校方事先不知情，本周一（20日）接獲傳媒查詢後，已即時了解事件，並要求涉事老師停止有關做法。而經校方向涉事老師及同學了解後，相信拍片只曾發生過一次，並非恆常處分或反省的方法，而有報導引述犯錯學生需負責清潔的說法不實。她說，涉事十名同學的影片最短數秒，最長約20秒，當中三片段曾在2019學年上學期在全級集會中播放。10名同學中，3人所拍片段是說出如何減少遲到或欠交功課，另外7人的片段內容，則屬感謝父母之言。

副校：為留堂學生安排活動 助反思、鼓勵尋夢



溫穎思說，報導中提到的「品德培育精鋼部隊」組織，其實等同「午間留堂班」，只是有關老師將留堂班改了別的名字，原意是想糾正學生遲到及遲交功課的行為，並非刻意取笑或為難學生。她舉例說，該老師會安排學生在留堂期間閱讀剪報，了解守時的重要性、又或觀看正向電影，鼓勵學生尋夢。至於要求學生面向窗罰站，只是要求學生望著樹本反思，過程亦不足1分鐘。

教育局：學校處理紀律問題應顧及學生自尊

教育局回覆《香港01》表示，沒接獲相關家長的查詢或投訴，得悉事件後已聯絡學校跟進，提醒學校處理紀律問題時，應顧及學生自尊及個人差異。