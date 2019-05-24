樊少皇被指以離婚為由借錢　實用作買樓　債主入稟追4百萬人民幣

藝人樊少皇被指於2013年時，聲稱為辦理離婚並要給錢妻子，向他人借款4百萬元人民幣（約453萬港元）。惟債主指樊不但未有依期還款，其擔保人之後開出一張未能兌現的支票。債主指樊聲稱會還款，最終卻沒有，遂入稟高院向樊追債，並要求法庭禁制對方出售涉案物業。

樊少皇被入稟追討400萬元人民幣。（資料圖片）

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原告為周軍英，被告為樊少皇。

朋友代借款 稱要付錢給妻子

原告在入稟狀指，樊透過一名叫蔡銘森的朋友，於2013年向原告借款4百萬人民幣。樊和蔡之後向原告表示，樊因為離婚需要錢，以支付妻子4百萬元，樊可於半年內還款，月息則為4厘(每月16萬元人民幣利息)。

朋友還款支票未能兌現

原告遂向樊借款，蔡則任擔保人，但原告指樊和蔡只還部份利息。直至2016年8月，蔡開出一張710萬人民幣的支票予原告，部份款項用來清還樊欠原告的錢，惟原告指該支票未能兌現，因該支票戶口已取消。

原告指樊騙借款置業

原告指樊聲聲會還錢，但未有依期歸還。他以此行騙方式取得借款。同時樊處理該借款時，包括花費在購買將軍澳物業，等於干犯洗黑錢罪。原告要求法庭頒令，被告償還該4百萬人民幣，以及禁止原告出售將軍澳物業。

案件編號：HCA898/2019