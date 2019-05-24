英漢被指偷雙姝財物案　被告辯稱被指偷取的電腦電話都屬他的

英籍漢涉在與兩女交往時偷取電話及電腦案續審，被告出庭自辯，反指女事主聲稱失竊的電腦及電話，其實都是他的，而影片拍得女事主曾使用電腦，被告解釋因被女事主偷看了密碼，故事主能開啟及使用，更指事主想查看他有否欺騙她。

被告Donnelly Kieran Thomas(圖中)。(馮家淇攝)

被告稱涉案電腦屬他的

被告自辯時否認曾偷事主Brits的電腦，又稱他本身有兩部蘋果電腦，一部銀色一部黑色，兩部均為MacBook Air，他較常用銀色的電腦，黑色那部則放在事主Brits Michelle床下。庭上播放Brits家中的監控鏡頭片段，看到Brits於2018年6月3日早上，從床下拿出一部黑色電腦使用，被告稱該部電腦設有密碼及屬於他。

反指事主偷看其密碼

控方詢問為何Brits能開啟被告的電腦，被告稱從沒有給予Brits密碼，但指事主曾在他輸入密碼期間偷看，因此能開啟及使用其電腦。被告又稱不知道Brits電腦密碼，即使偷取亦得無所用。

黑色華維電話也是他的

Brits早前供稱在被告睡覺時，在被告褲袋中找到並取回屬於她的電話。被告則指，Brits所取的黑色華為品牌電話其實屬於他，在認識Brits八個月前購買，他另有一部LG品牌的金色手機。因被告的華為手機沒有設置密碼，可以隨意開啟。兩人在案發前曾爭執，Brits查看他的電話，看被告有否欺騙她。被告否認偷取電話及電腦，強調涉案財物屬於他。

案件編號：ESCC3121/2018