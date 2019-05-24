金管局接8宗未經授權轉帳交易共涉7萬元　疑網上銀行密碼被盜肇事

香港金融管理局今日（24日）公布，在過去三星期收到8宗有關未經授權小額轉帳交易的通報，這些個案共涉及三家銀行，總額為港幣7萬元。根據現有資料，不法之徒可能是透過盜用客戶的網上銀行密碼，進行小額轉帳交易。有關個案由客戶收到交易提示後通知銀行而揭發，受影響銀行和客戶已向警方報案。

香港金融管理局今日（24日）公布，在過去三星期收到8宗有關未經授權小額轉帳交易的通報。（資料圖片）

金管局指，根據《銀行營運守則》，除非客戶作出欺詐或嚴重疏忽行為，否則客戶無須對因未經授權交易而蒙受的直接損失負責。因應這要求，銀行已經向部分客戶作出賠償，其他個案也在處理當中。公眾如發現其帳戶曾錄得未經授權交易，應盡快通知其銀行，並向警方報案，或聯絡警方的反詐騙協調中心（電話號碼：18222）。

金管局希望提醒公眾在使用電子銀行服務時，採取適當的防範措施，避免發生同類騙案。防範措施包括：