禁幼童食雞蛋、牛奶防敏感？　專家：6個月大起試食或減過敏風險

本港有約5%兒童飽受食物過敏之苦，不慎「中招」輕則皮膚紅腫痕癢，嚴重者可致休克甚至死亡，令不少家長下「禁食令」不准子女進食花生、牛奶、雞蛋等高危食品。 兒科醫生與兒童免疫及傳染病科專科醫生均指出，近年研究顯示愈早讓未有敏感症狀的幼兒嘗試吃這些食物，幼兒有食物敏感的風險會較低，各地亦陸續發出相應指引；不過若幼童在6個月大或之前曾出現中度至嚴重濕疹，或會增加其患上食物敏感的風險，若家長發現子女有過敏，應盡快帶同他們求醫接受測試找出致敏原，不應自行嘗試坊間的另類療法。

何學工（中）認為，若有過敏症狀人士應及早求醫，現時有愈來愈多新藥物可控制過敏病情。（洪嘉徽攝）

極端例子病人信坊間療法 子女斷食只喝維他命水終營養不良亡

若幼兒本身屬過敏體質，在出生後首幾年會較易受濕疹或食物過敏影響，坊間有各式各樣的獨特療法。兒童免疫及傳染病科專科醫生何學工指出，外國有極端個案是家長為子女戒口至只喝維他命水及米水，小朋友因營養不良入院，最終離世，全因該個案已很久無進食正常食物。他強調不認同坊間一些理論如待皮膚潰爛後才會「浴火重生」的理論，亦無足夠科學實證。

兒科專科醫生莊俊賢稱，明白部分人對使用類固醇藥物有疑慮，但見過有個案完全不肯用藥，相隔一段時間再求醫時，皮膚已發展成灼傷一般的濕疹，需入院治理。

莊俊賢（右一）指，對食物過敏人士可接受測試確定致敏原。（洪嘉徽攝）

這八類食物是常見可以導致過敏的食物。

半歲大幼童若曾現嚴重濕疹 食物過敏風險較高

食物過敏的症狀包括皮膚紅腫、出現蕁麻疹、腹瀉等，更嚴重可致呼吸困難、神志不清、休克甚至死亡，解決過敏問題要由致敏原入手。莊俊賢稱較易令幼童致敏的高危食物包括雞蛋、奶及花生，若出生後3個月內曾有早發性濕疹、或6個月內曾現中度至嚴重濕疹，其患上食物過敏的風險較高。

莊引述近年海外研究顯示，若幼兒未出現食物過敏症狀，家長可於幼兒約6個月大起，適當地加入煮熟的蛋、奶及花生讓幼兒進食，助減低幼兒患上食物過敏的風險。英國過敏和臨床免疫學會去年曾發指引，建議母乳餵哺至6個月大，之後可加入蛋和奶等食物，亞太兒科過敏性呼吸與免疫學會亦發出類同指引。

相關指引如下： 0－6個月大：盡量母乳餵哺 4－6個月大：考慮開始進食固體食物，如奶及煮熟的雞蛋 6－12個月大：可嘗試加入花生類食物 *食用份量應逐步慢慢遞增，需先將食物煮成幼兒可進食的形態 *勿早於4個月大進食固體食物

皮膚點刺測試 15分鐘測出致敏原

若發現子女有過敏症狀，可接受皮膚點刺測試，由醫生將少量的致敏原液體點刺在皮膚，15分鐘後觀察皮膚有否紅腫及凸起，並與患者的陰性反應作對照確定致敏原。由於病人接受測試前需停服抗組織胺藥物及類固醇藥膏5天，因此若敏感嚴重至不能停藥的人需接受費用較高的血液測試，可測出病人的敏感高危程度，從而配合適當治療。

何學工指，現時病人可接受脫敏治療及生物製劑控制病情，以脫敏治療為例，病人可注射免疫針或服用舌下脫敏溶劑，療程約3年，對鼻敏感或哮喘病人較有效。近年亦有生物製劑引入本港，可治療嚴重過敏至「血流成河」的症狀。何形容，新藥物的增加反映過敏治療方面的突破，希望患者切勿放棄治療。