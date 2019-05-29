今年首4月警方檢控逾8500宗駕駛時用手機個案　較去年同期增15%

駕駛者在駕駛期間使用手提電話導航、或與其他人通訊的情況越趨普遍，但亦容易分心引致交通意外。運輸及房屋局指，警務處於今年首4個月，就駕駛者在駕駛車輛時手持或「挾膊頭」的方式使用流動電話，採取8574宗執法行動，較去年同期相比，增幅達15％。

警務處於今年首4季，就駕駛者在駕駛車輛時手持或「挾頭式」的方式使用流動電話，共檢控8574宗，較去年同期相比，增幅達15％。（資料圖片）

運輸及房屋局局長陳帆今日（29日）以書面回覆議員提問，指警方去年就駕駛者在駕駛車輛時以手持，或放置於其頭與肩膀之間的方式使用流動電話，或電訊設備的執法數字，當中包括發出定額罰款通知書、發出傳票及拘捕的數字為25,712宗。而今年1月至4月則錄得8,574宗，數字與去年同期比較，增幅15%。

第二季推宣傳片 提醒駕駛者專注

為宣傳道路安全意識，當局指已於今年第2季推出新一輯宣傳短片，當中包括提醒駕駛者專注駕駛。此外，運輸署會透過與運輸業界的定期會議，呼籲商用車司機在駕駛車輛時保持專注及避免使用流動電話等裝置。

警方會繼續透過「重點交通執法項目」，以加強打擊與不專注駕駛有關的罪行。（資料圖片）

當局表示，警方會繼續透過「重點交通執法項目」，以加強打擊與不專注駕駛有關的罪行。運房局強調，政府明白駕駛者對使用手提電話有實際需要，例如查看導航資訊等，故此政府正研究相關限制對駕駛者和其他道路使用者的影響，以及規管、執法和其他的相關細節。在擬訂具體建議後，政府會諮詢不同持份者及立法會的意見。

局方提醒司機駕駛時應專注駕駛，根據《道路交通條例》，如果駕駛者在駕駛時，使用手機而影響駕駛，無論有否釀成交通意外，該駕駛者或已觸犯有關「危險駕駛」或「不小心駕駛」的罪行；同時，駕駛者手持或放置於其頭與肩膀之間的方式使用電話均屬違法。