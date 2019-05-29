西隧6月1日起加價　私家車加至75元　的士加至70元

西隧公司今日（29日）宣布將於6月1日起加價，其中私家車、電動載客車輛及的士均加價5元。調整收費後，的士收費將由65元加至70元；私家車則由70元加至75元。雙層巴士加最多，由185元加至200元。各車輛類別中，只有電單車及機動三輪車收費維持不變，即25元。另外，非載客的士和貨車的深宵優惠推廣計劃則延續至明年1月31日。

西隧將於6月1日起加價。(資料圖片)

西隧表示自通車以來，公司於過去每個財政年度的淨除入，均遠低於條例所規定的最低估計淨收入。而西隧於去年5月27日亦曾調低隧道費優惠，變相加價。今日（29日）再宣布將於今年6月1日起調整隧道收費優惠及修訂實際收費，加價5至15元。

調整收費後，私家車、電動載客車輛隧道費將由目前70元加至75元；的士由65元加至70元；小巴及輕型貨車由80元加至85元；中型貨車由105元加至110元；重型貨車由135元加至140元。上述各類車種隧道費實際加幅皆為5元。

而單層巴士隧道費將加價10元至140元；雙層巴士加價15元，新收費為200元；電單車及機動三輪車則維持25元。另外，非載客的士及貨車的深宵優惠將延長至明年1月31日。

西隧新收費一覽。

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田北辰相信西隧在專營權屆滿前會繼續加價，估計私家車收費最終有機會加至90元。(資料圖片) 汽車會憂紅隧更擠塞 香港汽車會會長李耀培表示，西隧調高私家車收費至75元，與紅隧收費20元相差距離愈大，擔心促使更多駕駛者轉移使用紅隧，令紅隧塞上加塞；同時，令落成不久的中環灣仔繞道未能發揮紓緩港島北交通的作用。另外，三隧分流隧道費調整方案未能獲通過，而西隧專營權將於2023年8月屆滿，他指，相信西隧公司會趁專營權屆滿前「盡量」加價，形容為趁火打刧。 實政圓桌立法會議員田北辰同樣表示，西隧在專營權屆滿前會繼續加價，估計私家車收費最終有機會加至90元。他又指，政府現時雖未能代專營巴士公司繳付西隧隧道費，但可考慮直接補貼巴士公司，減輕巴士加價壓力。