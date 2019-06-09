【反逃犯條例遊行】不參與者心聲：看淡作用、反修例猶如支持罪犯

民陣今日(9日)發起反逃犯條例修訂遊行，大批市民上街支持，但亦有不少市民並無參與。他們有的表示看淡上街表達訴求的效果；亦有人覺得反對修例，等同支持罪犯；另有需上班人士表示持中立態度，因開工重要過遊行故不參與，更坦言若修例通過會感到失望，但相信無作用。

不打算參加遊行的市民梁先生表示，看淡遊行可起的作用。(鄭秋玲攝)

政府不會理會訴求

一街之隔，在時代廣場一帶都聚集了人群，持有遊行標語等待加入隊伍。並不時傳來遊行隊伍的吶喊聲。市民梁先生表示，平時有同朋友討論修訂逃犯條例的議題，認為正反派都各有理據，雖然他都有朋友參加今日遊行，但他不打算參與，看淡就算有再多人遊行，在「一國兩制」下以一國為先，當局就算聽到訴求都不會理會，「會聽、聽到，又點呢？。」

示威人潮以外的地方，亦有不少人如常逛街。(鄭秋玲攝)

「能好好賺錢就是哪一派對」

於1996年從黑龍江來港的劉小姐，在香港居住了23年，已成為香港人，不願上鏡的她直言支持修訂逃犯條例，認為遊行反對的人等於「支持罪犯。」對於反對原因包括不信任內地司法，她認為「只要無犯法就不用怕啦，無犯事怕什麼呢？」她指，對她而言，最重要是「要賺錢，有安靜的生活。」

來港多年，對於香港的遊行文化，劉小姐指自己從來都不關心政治，無論是正反派，她都無興趣理會，「只要我們能好好賺錢生活，就是哪一派對。」

她指，尤其本港近年愈來愈多政治紛爭，令她不再那麼喜歡香港。

店舖職員：搵食緊要過遊行

天后站對出英皇道、炮台山往銅鑼灣方向擠塞近兩小時，大批遊行人士不滿警方僅開通三條行車線，多次高呼「開路」並發出噓聲。期間有遊行隊伍中市民跨過石壆，試圖在車輛行駛的路線新開一條隊伍，場面一度混亂。警方見狀立即派員制止，著市民稍安勿躁。

附近店鋪職員李先生指，預料今日生意額比平日下跌1,000元至2,000元，「封路對生意都會有小小影響。」

對於如何看待反對修訂逃犯條例，他則稱：「各有各睇，都係中立態度。」至於為何不參與遊行，他苦笑：「因為要開工，搵食好緊要。」

李先生又表示，看過《逃犯條例》的新聞，但未有深入了解，「作為小市民當然唔想政府咁做，但都無辦法，遊行或者有啲幫助，（若通過）都會失望，但都冇乜用。」