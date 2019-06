【逃犯條例】中環餐廳老闆攜法籍街坊遊行　事頭婆：我心中有希望

民陣今午(6月9日)舉行反修訂「逃犯條例」遊行,有中環餐廳老闆下午離開餐廳,與幾位中西區的街坊於下午三時正由波斯富街加入遊行隊伍。甫加入隊伍,事頭婆便高呼:「林鄭下台!」 攝影:黃桂桂

香港01曾報導,位於中環的餐廳「老友記」事頭婆劉咏芝於其Facebook專頁發文,稱為支持反修例遊行,6月9日(今日)遊行上午會提供八折優惠,其後希望食客能一起搬水到遊行隊伍中,並派水給參與遊行的人士。

今日不少市民都穿上白衣參與遊行。

事頭婆高舉手勢反修例。

「老友記」事頭婆今日按原定計劃,下午跟街坊們一同遊行。今日天氣炎熱,有幾陣驟雨,事頭婆的風濕痛又發作,四肢疼痛。記者問她,這樣是否仍要出來遊行?她堅決地說:「行!梗係行!」為了支持修例,她的餐廳於早上提供八折優惠,她對顧客說:「是日限定,記得出去遊行呀!」她本來打算與街坊帶支裝水到遊行隊伍派給有需要人士,後來為了環保,最後打消念頭。

下午二時三十分,劉咏芝與六七位中西區的街坊離開「老友記」,於中環乘搭小巴前往銅鑼灣,在波斯富街加入遊行隊伍。甫走進隊伍,她便大喊:「林鄭下台!」看着前後沒有盡頭的白衣人潮,她說:「林鄭話主流聲音叫佢下台佢就會下台,依家夠主流啦,(人流)流到維園喇!」

有街坊說,本來未決定是否來遊行,她是看到劉咏芝在Facebook的帖子才站出來。同行還有一位法國男人,他說很想出來遊行,奈何沒有同行的朋友,遂加入劉咏芝的隊伍。問到為何要參與遊行,他說:「It's not only about Hong Kong people, it"s about people in Hong Kong. (這不只是關於香港人,而是所有在香港的人。)」

遊行期間,手機不斷彈出遊行的新聞:「龍頭不足兩小時已到立法會,龍尾仍在維園」,記者問劉咏芝認為是次遊行是否有效,她說:「我都唔知,但我心中有希望!」