【逃犯條例】中環餐廳老闆攜法籍街坊遊行　事頭婆：我心中有希望

民陣今午（6月9日）舉行反修訂「逃犯條例」遊行，有中環餐廳老闆下午離開餐廳，與幾位中西區的街坊於下午三時正由波斯富街加入遊行隊伍。甫加入隊伍，事頭婆便高呼：「林鄭下台！」 攝影：黃桂桂

香港01曾報導，位於中環的餐廳「老友記」事頭婆劉咏芝於其Facebook專頁發文，稱為支持反修例遊行，6月9日（今日）遊行上午會提供八折優惠，其後希望食客能一起搬水到遊行隊伍中，並派水給參與遊行的人士。

今日不少市民都穿上白衣參與遊行。

事頭婆高舉手勢反修例。

「老友記」事頭婆今日按原定計劃，下午跟街坊們一同遊行。今日天氣炎熱，有幾陣驟雨，事頭婆的風濕痛又發作，四肢疼痛。記者問她，這樣是否仍要出來遊行？她堅決地說：「行！梗係行！」為了支持修例，她的餐廳於早上提供八折優惠，她對顧客說：「是日限定，記得出去遊行呀！」她本來打算與街坊帶支裝水到遊行隊伍派給有需要人士，後來為了環保，最後打消念頭。

下午二時三十分，劉咏芝與六七位中西區的街坊離開「老友記」，於中環乘搭小巴前往銅鑼灣，在波斯富街加入遊行隊伍。甫走進隊伍，她便大喊：「林鄭下台！」看着前後沒有盡頭的白衣人潮，她說：「林鄭話主流聲音叫佢下台佢就會下台，依家夠主流啦，（人流）流到維園喇！」

有街坊說，本來未決定是否來遊行，她是看到劉咏芝在Facebook的帖子才站出來。同行還有一位法國男人，他說很想出來遊行，奈何沒有同行的朋友，遂加入劉咏芝的隊伍。問到為何要參與遊行，他說：「It's not only about Hong Kong people, it"s about people in Hong Kong. （這不只是關於香港人，而是所有在香港的人。）」

遊行期間，手機不斷彈出遊行的新聞：「龍頭不足兩小時已到立法會，龍尾仍在維園」，記者問劉咏芝認為是次遊行是否有效，她說：「我都唔知，但我心中有希望！」