港鐵事故頻發　機電署擬增20個常額職位　一年開支近3000萬

從沙中線工程問題到荃灣線列車相撞，港鐵近年事故頻生。機電工程署今（10日）向立法會鐵路事宜小組委員會提交文件，申請在該署轄下的鐵路科開設2個首長級常額職位及18個非首長級常額職位，負責監察鐵路安全管理系統及沙中線工程等，一年開支約2,932萬港元。

港鐵沙中線工程醜聞，揭開港鐵一鐵獨大的連串問題。（資料圖片）

首長級人員年薪253萬元

文件中指，機電署鐵路科負責監管港鐵、電車、山頂纜車及香港國際機場旅客捷運系統的恆常運作，工作相當繁重，對於加強機電鐵路科人手有迫切需要。因此機電署向立法會提交文件，申請增設2個首長級的總機電/電子工程師常額職位，及18個非首長級常額職位。

當中，2個首長級職位每年增加開支為505.7萬元，即每人約253萬元；18個非首長級職位增加的員工開支為2,426.2萬元，合共增加開支2,931.9萬元。

機電署並表示，明白公眾對鐵路服務有很高的期望，機電署鐵路科負責監管及監督鐵路系統的安全運作，並負責調查鐵路事故；加之列車班次加密、項目增多，機電署鐵路科的規管工作將會倍增，因而政府認為有需要採取更主動和全面的監督制度，以提高系統安全性，及早發現系統潛在問題和減少故障，以保障鐵路安全。