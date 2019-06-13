今年首季吸毒人數按年下跌　21歲以下青年吸食大麻人數逆勢升

禁毒常務委員會在今日（13日）的季度會議中指，2019年首季本港的吸毒較去年同期下降17%，但被呈報的21歲以下青少年吸毒人數和吸食大麻的人數上升，情況需要繼續關注，禁毒專員陳詠雯說，因應消遣用大麻在某些海外國家和地區合法化，市民前往這些地方時，應小心留意當地有關大麻的法例。把大麻或含有受管制大麻成分的產品的食品或飲料帶進香港，屬刑事罪行。

今年首季被呈報的整體吸毒人數，由2 447人下降至2 033人，較去年同期下降17%。（視覺中國）

根據藥物濫用資料中央檔案室的最新統計數字 ，今年首季被呈報的整體吸毒人數，由2 447人下降至2 033人，較去年同期下降17%，可是，被呈報的21歲以下吸毒人數則由129人上升至148人，上升15%，當中逾六成吸毒者只在自己或朋友家中吸毒。

另外，首次被呈報的吸毒人數由403人下降至394人，減少2%，其中一半是為21至35歲的年輕成年人，首次被呈報的吸毒者的「毒齡」中位數為4.8年，去年同期為4.7年。

吸食麻醉鎮痛劑人數按年跌33%

今年首季被呈報的吸食危害精神毒品人數，由1135人上升至1 209人，較去年同期上升7%，當中吸食麻醉鎮痛劑人數較去年同期下降33%，吸食危害精神毒品的人數遠超吸食麻醉鎮痛劑的人數。

報告又指，海洛英是最常被吸食的毒品，但被呈報的吸食人數較去年同期下降32%，最常被吸食的危害精神毒品仍然冰毒，被呈報的吸食人數上升7%、其次為俗稱「白瓜子」、「藍精靈」的三唑侖、咪達唑侖、佐匹克隆和可卡因，而被呈報的吸食人數分別下降1%和7%，另外，被呈報吸食大麻的人數則上升57%。

加國正式大麻合法化：新法對於每戶種植數量有所限制，規定不可多於4棵。（VCG）

被呈報的21歲以下青少年吸毒者中，大麻是最常被吸食的毒品，其次為可卡因和「冰毒」，與去年同期比較被呈報吸食大麻的人數見上升，而吸食可卡因和「冰毒」的人數則有所下降。

禁毒常務委員會主席張建良說，今年首季被呈報的整體吸毒人數下降，但吸食大麻的人數，尤其是21歲以下的青少年，明顯上升，情況需要關注。禁毒常務委員會和禁毒處正加強宣傳教育，讓市民，特別是年輕人正確理解吸食大麻的禍害。

部分國家大麻合法化 攜回香港屬刑事罪

此外，禁毒專員陳詠雯說，因應消遣用大麻在某些海外國家和地區合法化，市民前往這些地方時，應小心留意當地有關大麻的法例。把大麻或含有受管制大麻成分的產品，包括食品或飲料帶進香港，屬刑事罪行。

陳詠雯又說，暑假將至，希望家長為子女安排有益身心的課外活動。透過多與子女溝通，家長可在他們遇到問題時提供指導和協助，免受他人影響而接觸毒品。如遇上毒品問題，可透過禁毒處的24小時熱線186 186或即時通訊服務98 186 186求助。