【逃犯條例】憂青年抗爭後現負面思維　機構設立創傷治療熱線

針對本周反對《逃犯條例》修訂的遊行及示威，有組織擔心年輕人將對政府的不滿轉化為負面思維，導致自殘等過激行為。就此災後心理輔導協會（PCCN）總幹事杜永政，前鮮魚行學校校長梁紀昌及澳門聖若瑟大學客席教授何嘉莉今日（14日）宣布，下午6時成立救心熱線（5181 5501），免費為有需要人士提供援助。

協會希望透過救心熱線，為有需要人士提供快速的心理輔導，避免他們自殺。(黃寶瑩攝)

杜永政認為，近期有關修訂逃犯條例的示威者都是有理想，對政府有期望的人，但政府未能回應他們的需求可能引起落差，令他們對政府、社會，甚至對人失望，並有很大機會引發過激行為；至於執法者亦可能承受巨大壓力，可能對於執行任務時要投擲催淚彈等指令而感到無奈；媒體亦可能因在示威現埸的遭遇而造成創傷，需要心理輔導。

災後心理輔導協會（PCCN）總幹事杜永政認為，政府未能回應反對人士的需求，可能引起落差。(黃寶瑩攝)

梁紀昌認為，近期的爭議和抗爭事件可能令人感到其安穩和幸福生活受到破壞。(黃寶瑩攝) 梁紀昌則認為，近期的爭議和抗爭事件，可能令人感到其安穩和幸福生活受到破壞，從而產生三無的心態，即無用，無助及無望，他們需要正面的輔導，消除對自己或社會的批評。

憂年輕人過激行為傷害自己 軟性支援極為重要

協會指出根據過往求助個案，分析出年輕人情緒爆煲的十個原因：

1. 考試壓力

2. 家人常給壓力

3. 突然失去朋友或長期沒有朋友

4. 老師當眾責罵

5. 自我要求高，有理想

6. 希望盡早接受治療

7. 同學欺凌

8. 比賽失敗

9. 想不通上學的原因

10. 家人過分關愛

協會希望透過救心熱線，為有需要人士提供快速的心理輔導，避免他們自殘或自殺。熱線有約800名輔導員，星期一至日早上10點到晚上10點，提供快速心理支援服務，協助相關人士客服創傷。

何嘉莉建議老師不要將負面的思想帶到教學之中，應該預備如何支援學生。(黃寶瑩攝)

教師陪伴雖重要 但應保持冷靜態度

杜幹事指出，有個案中的學生有計劃地參與近日的示威運動，亦有部分老師或校長因擔心學生而陪伴他們到示威現場。他認為這個做法並無不妥，唯希望老師或校長保持冷靜，不要過分投入現場氣氛。梁紀昌則不會採取這個做法，但會與學生解釋清楚行動的風險和法律責任。

何嘉莉認為，老師抱着負面思維，對於個人及學生都會有負面影響，建議老師不要將負面的思想帶到教學之中，應該預備如何支援學生，避免因近期的運動帶來更多悲劇。