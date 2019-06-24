HK Express開沖繩那霸新航線　9月底開航　今日起8蚊搶飛

對於熱愛到日本旅遊的港人又有新選擇，香港快運（HK Express）宣布將於9月開新航線，來往香港及沖繩首府那霸，航線9月26日正式投入服務。旅客更可於今日（24日）11時起，透過HK Express網頁或應用程式以8元購買去程單程機票。

香港快運將於9月開新航線！今次直飛沖繩首府那霸，航線9月26日正式投入服務，旅客更可於今日（24日）11時起可以透過HK Express網頁或應用程式以8元購買去程機票。（香港快運截圖）

HK Expres今日（24日）宣布，由今日起至7月1日期間推出優惠，旅客購買來回香港及沖繩那霸機票，去程只需港幣8元，出發日期適用於2019年9月26日至10 月 26 日。惟機票不包括機場稅、燃油附加費和其他額外收費；機票亦須視乎供應情況而定及優惠附帶條款及細則。

另外，來往香港及沖繩那霸的航線於9月底開通後，HK Express將一共提供3條飛往該區之直航航線，包括沖繩（那霸）、宮古（下地島）及石垣島。

除HK Express之外，港龍及香港航空，現時亦有提供來往香港和那霸的航班。

除HK Express之外，港龍及香港航空，現時亦有提供來往香港和那霸的航班。（那霸空港網站截圖）

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