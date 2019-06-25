調查指逾半港人曾與伴侶父母一同外遊　逾七成曾在旅程中吵架

外遊早已成為不少港人放假其中的一個紓壓途徑，與家人同遊也許對不少人來說相當具挑戰性，而與伴侶的父母同遊更是難以想像。 然而機票格價網站Skyscanner的調查發現，原來超過一半港人都曾經與另一半的父母一同外遊，當中超過七成的受訪者表示，曾經在旅程中因為生活習慣、行程、交通等問題與另一半或其父母爭吵。 Skyscanner的建議指出，可以先與對方及其家人短途旅行，了解所需。

Skyscanner調查發現，56%的受訪者就曾經與另一半的父母一同外遊。（資料圖片）

機票格價網站Skyscanner早前進行一項調查，訪問了逾一千名港人，以了解港人與伴侶父母一同外遊的情況；今（25日）公布調查結果。

調查發現，25%的受訪者從來未曾與伴侶父母同遊異地，但有意嘗試。56%受訪者表示，曾經與另一半的父母一同外遊，當中76%稱曾經在旅程中與另一半或其父母爭吵，最主要的原因分別是「生活及飲食習慣出現差異」（26%）、「對行程抱有不同期望」（23%）等。然而一同外遊後，也有三成受訪者表示與伴侶的關係有所改善，六成受訪者則表示旅程對關係並沒有長期影響。

調查亦問及受訪者與伴侶父母外遊時有甚麼考慮因素，當中27%的受訪者表示行程安排是最主要因素，其次是當地的交通網絡（23%）及酒店舒適度（19%）。

Skyscanner方面指出，雖然與另一半的父母旅行具挑戰性，但也是建立更密切關係的好機會，建議可以考慮先與對方進行短途旅行了解所需，並盡早計劃行程，這可製造更多時間了解對方的旅遊風格。