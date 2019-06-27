結婚五年「造人」不成功　中年婦服中醫改良古方終懷孕

愈來愈多香港男女選擇遲婚，加上生活壓力大、工時長，以及各種環境因素影響，導致不少夫婦出現「造人」未如人意，甚至出現不育。主要成因可歸咎於女性卵泡發育不良，又或男性精子質素差所致。有註冊中醫師改良中醫藥古方，曾為懷疑患有多囊卵巢綜合症的約40歲婦女進行中醫針灸，輔以補血湯調理身體後，令其成功受孕。

張小姐婚後與丈夫都想有子女，但無奈一直未能成功「造人」，最終找中醫求診。（洪嘉徽攝）

雖然知道命裏有時終需有，命裏無時莫強求，但輪到自己真係接受唔到。 約40歲的張小姐一直希望能夠懷孕

每六對夫婦 就有一對有不育問題

從醫學角度，若一對夫婦的性生活正常，並連續在一年內沒有採取任何避孕措施，仍無法成功懷孕，便可定義為不育。據家計會的數字顯示，每六對夫婦便有一對有不育問題，隨著年齡增長，女性不育的機率便會相對增加，年過40歲的婦女尤甚。現年43歲的張小姐在5年前結婚之後，便與丈夫一直希望能育有小朋友，締造美滿的幸福家庭。可惜作為高齡產婦的她，於經歷在兩年積極「造人」都未有結果，兩夫婦決定尋求西醫婦科專科的幫助。

但經西醫診斷後，懷疑張小姐患有多囊卵巢綜合症，醫生為她處方排卵藥，更每兩個月加重劑量至最高劑量。她坦言除了接受西醫治療外，坊間甚麼方法亦曾嘗試過，如從飲食着手，戒奶茶、咖啡等，更增加食肉和飯的份量，希望增加懷孕機會，可惜種種方法均失敗，主診醫生最終建議張小姐接受試管嬰兒療程（IVF）。

張小姐說：「當時我都係抱住博一博嘅心態，雖然知道命裏有時終需有，命裏無時莫強求，但輪到自己真係接受唔到，就答應咗做（IVF）」。

黃梅芳醫師指減少接觸化學物質，保持良好的作息時間，每周配合適量運動，令身心靈健康平衡，有助提升受孕機會。（洪嘉徽攝）

中醫師以針灸及當歸補血湯調理身體

在等待接受試管嬰兒療程期間，張小姐在朋友介紹下，同時抱着嘗試心態尋求中醫協助。原來經中醫診斷後，張小姐屬脾虛，氣血虛弱型，醫師則為她處方針灸生殖療程，並以當歸補血湯加減配方為主，再加強運動以助氣血運行，讓肝臟疏導保持良好情緒。在四個月的調理後，她感覺自己的手腳漸漸變得溫暖，睡眠質素亦較以往平穩，最後在仍等待接受試管嬰兒療程的時間，就已受孕成功，兩人的「愛情結晶品」亦茁壯成長。

黃醫師指近年改良中醫藥古方「當歸補血湯」，當中成分包括當歸、黃芪、淫羊藿、石斛、枸杞子等，以調理改善提升精子和卵子品質，助孕成效顯著。（洪嘉徽攝）

中藥助提升精子和卵子品質

作為張小姐的中醫主診醫生，黃黃梅芳醫師指中西醫融合診治有助輔助生殖，過往效果理想。她指近年改良中醫藥古方「當歸補血湯」及「五子衍宗丸」，當中成分包括當歸、黃芪、淫羊藿、石斛、枸杞子等，以調理改善提升精子和卵子品質，助孕成效顯著。

她續解釋，當歸性質溫和，可補血並調經止痛，而且含有維生素B12，有助強化血管，促進荷爾蒙產生，對經痛、不孕症和產後虛弱有很大幫助。惟黃醫師亦強調，應視乎個人體質，將藥材加入日常飲食中，建議食用前可先諮詢醫生。至於日常方面，則應減少接觸化學物質，保持良好的作息時間，每周配合適量運動，令身心靈健康平衡，有助提升受孕機會。

黃醫師指近年改良中醫藥古方「當歸補血湯」及「五子衍宗丸」，當中成分包括當歸、黃芪、淫羊藿、石斛、枸杞子等，以調理改善提升精子和卵子品質，助孕成效顯著。（洪嘉徽攝）

女士食療

當歸烏雞湯（適合虛症女士） 功效：補氣血，滋養卵巢，子宮 材料：烏雞一隻，生薑3片，當歸3片，紅棗6粒，北耆3條 煲法：先把烏雞洗淨後，切件、出水備用。把其他材料洗淨後與烏雞一同放進煲內，加水至蓋過材料，煲約2小時便可。

男士食療