國泰飛倫敦航班食水系統故障　飛3小時後折返香港

國泰航空一班由香港飛往倫敦的航班，因食水供應出現問題，昨天起飛約三個小時後折返到香港赤鱲角機場。 機場管理局確認，機場於昨日下午約5時50分收到報告，一班由香港飛往倫敦希斯路的國泰航班客機，航班編號CX253需要折返，航班其後於晚上7時08分安全降落。而國泰航空指，已調配另一客機讓乘客啟程前往倫敦。 立法會議員譚文豪解釋，飛機上有水缸盛載飲用水，亦有少量樽裝水，如航班長達十多小時，單靠樽裝水或不足以供應所有乘客使用，因此航班有需要折返。

根據航班追蹤網站Flightradar24網頁顯示，該航班飛至中國河南省鄭州市開始折返。 （網頁截圖）

據《南華早報》報道，涉事的國泰航空客機編號為CX253，機型為波音777-300ER，昨天下午2時40分由香港赤鱲角機場起飛，原定飛往倫敦希斯路機場，機程達13小時。不過，由於航班的食水供應系統出現問題，該航班需折返機場。根據航班追蹤網站Flightradar24網頁顯示，該航班飛至中國河南省鄭州市開始折返。

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機管局確認，機場於昨日下午約5時50分收到報告，一班由香港飛往倫敦希斯路機場的國泰航班客機，航班編號CX253需要折返，航班其後於晚上7時08分安全降落，機場運作無受影響。

國泰航空指，昨日（6月24日）下午2:40由香港出發前往倫敦希斯路的CX253航班，航行期間因客機飲用水供應出現問題，故按既定預防措施折返香港，該班客機於同日下午7:12安全降落香港國際機場。國泰對於是次事件為乘客帶來不便而致歉，指已調配另一客機讓乘客啟程前往倫敦，航班已於今天凌晨00:34起飛。不過國泰未有回應受影響乘客數目及飲用水供應出現了甚麼問題。

譚文豪：單靠樽裝水不夠長途航班使用

立法會議員譚文豪解釋，飛機上有水缸盛載飲用水，亦有少量樽裝水，如航班長達十多小時，單靠樽裝水或不足以供應所有乘客使用，因此航班有需要折返。他稱未聽過以往有同類型事故致航班折返，指出地面工程人員有需要確保水缸內有足夠食水，而空中服務經理亦可透過機上一個屏幕去了解水缸水量是否充足，「不過今次係水缸唔夠水、屏幕水量顯示錯誤、水缸水泵開關喺飛行途中先壞咗而出唔到水，定係其他問題，就要國泰調查。」