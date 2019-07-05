【DSE放榜2019】體弱多病港生回流讀生物醫學　冀成醫患溝通橋樑

香港早前經歷冬季流感高峰期，衞生防護中心宣布期間共錄得601宗嚴重成人流感個案，而今年21歲的謝斯詠就是感染流感的其中一人，再加上她一直是病床常客，因此大眾市民求診時面對的「應診時間短、醫生與病人溝通不足」，她都體會過；然而當她在國外體驗過不同的醫療制度後，她發現醫生亦能夠與病人好好溝通、了解病歷，令她羨慕不已。 香港中文大學三年前開辦生物醫學理學士，謝斯詠就是當時其中一名報讀課程的「開荒牛」，她直言「要幫病人，唔係淨係得一個方法！」希望可以透過教育大眾，提高港人對醫療系統、以致生物醫學的理解；同時彌補病人與醫生溝通不足的問題，充當兩者之間的溝通橋樑。

謝斯詠憶述當年經歷：「其實嗰幾日我喺屋企已經係唞氣都唞唔到，食又食唔到，無奈之下、就嚟瀕死，就去咗睇急症；點知個醫生望一望，『哦你普通喉嚨痛啫，無乜嘢嘅，返去食啲消炎藥就無事。』返到屋企食完啲藥，第二日連水都飲唔到…」

感覺瀕死僅獲發消炎藥 最後確診乙型流感

最後謝斯詠前往專科求診，豈料獲醫生告知疑似感染流感，並建議她留院血，隨後才發現自己感染乙型流感。

謝斯詠（中）提到，留意到在香港病人與醫生交流的機會不多。（李家偉攝）

「點解好似睇個個醫生好似好唔耐煩？」

都市人體弱多病，不少人不求甚解，求診、服藥了事。今年21歲的謝斯詠，除了受流感波及，自小也經常因為上呼吸道發炎等病出入診所。作為病房常客，她留意到在香港病人與醫生交流的機會不多，醫生應診的時間可能只有短短幾分鐘，溝通質素亦不佳：「細個會覺得，點解好似睇個個醫生好似好唔耐煩？」她更提到，曾有醫生誇張建議她將扁桃腺切除，以除後患。她明白，醫生可能因為人手太短缺、資源問題，與病人溝通因而較少及單一。

於英國體會醫療團隊與病人的溝通機會多

後來隨着她到英國升學，期間仍不時求診，但當地醫生照顧病人的做法卻令她大開眼界。她提到，相比之下英國的醫療制度更先進，病人也有更多選擇去面對病情，而醫療團隊與病人的溝通機會亦更多、更頻密。自小陪伴她長大的病痛，加上在兩地的經歷，不知不覺間令謝斯詠訂下了堅定的目標。

謝斯詠熱愛畫畫，不時運用其技藝，協助大學教授製作教材。（李家偉攝）

她提到，一直對人體科學感興趣，認為能夠以知識幫助有需要的人，十分有意義。然而相對於前線醫護人員、後勤的研究學者或科學家，她說：「有時科學家閂埋門做研究，比起公眾知道嘅資訊仍有鴻溝」希望可以在學有所成後成為一個教育家，教育公眾關於生物醫學的知識。

冀學有所有成 藉不同媒介提高港人對醫療系統理解

喜愛出國旅遊、繪畫的她，留意到外國如日本的科學書藉簡單易明，不少大眾容易理解；香港的情況卻剛好相反。她希望學有所成後，可以藉圖畫、電子學習軟件、社交網站等多媒體媒介，提高港人對醫療系統、以致生物醫學的理解。「要幫病人，唔係淨係得一個方法！」

原獲倫敦帝國學院亦回流港讀書 冀了解本港情況

香港中文大學在2016/17學年開辦生物醫學理學士，除了本地生，課程亦接受非大學聯合招生辦法（Non-JUPAS）報讀申請。謝斯詠是該學科的三年級生，也是其中一個經非大學聯招入讀的「開荒牛」。

謝斯詠本來在英國已獲倫敦帝國學院（Imperial College London）等學校錄取，但最後仍堅持回港升讀；「好嘅大學邊度都有，第二我本身好中意香港呢個地方…返嚟香港讀除咗係因為將來想喺香港發展，喺香港讀呢個課程先可以了解本地嘅情況，唔會係一個外國讀書返嚟嘅人會知道嘅嘢。」

陳樂融（左）、夏志豪（右）與謝斯詠（中）一樣都是生物醫學系的三年級生，但在職業上卻走上截然不同的道路。（李家偉攝） 生物醫學出路多 有學生曾到律師行工作 修讀生物醫學的出路廣泛，謝斯詠的同學夏志豪、陳樂融也一樣，帶著生物醫學的知識走到其他行業。夏志豪來自台灣，他認為香港的地理位置有特別優勢，加上未來大灣區政策的加持下，香港未來在生物醫學上發展大有作為；今年實習他獲派到上海一間與生物醫學行業有關的投資公司，他希望可以利用在學到的知識，幫助藥廠或相關行業投資。 而另一位同樣就讀三年級的同學陳樂融直言，並不喜歡在實驗室工作，於是去年就在一所幫助申請版權的律師行工作，當中曾經手的項目就包括藥物、產品的專利等等。她提到，在實習期間要不停與客戶溝通，從而認識到不同國家的標準、項目資料，認為工作有趣且有挑戰性。雖然仍未決定未來的職業路向，但她認為課程令她對不少的問題加深認識，相信日後亦有不少職業路向可以選擇。

生物醫學課程透過VR模擬為動物做手術

中大的生物醫學課程只需要修讀四年，在修讀完首兩年的基本課程後，學生可以選擇修讀「生物醫學研究」、「管理與企業策略」、「健康服務與諮詢」三個專修範圍的其中一個，因應興趣選擇合適的專修項目。

課程善用科技，負責課程的高級講師劉善雅提到，課程中學生更可以透過虛擬實境（Virtual Reality，VR）的技術，模擬為動物做手術、做實驗等等的過程；而所屬的生物醫學學院更有「未來職業發展委員會」，協助學生了解行內情況及前景，讓他們畢業後可以投身有趣加入的行業，學以致用。