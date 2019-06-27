警查手機須手令案　辯方：查閱內容須以較高門檻作準則

高等法院早前就民陣5名成員被警方沒收手機一案中，裁定警方若非在緊急情況，必須先取手令才可查看被捕人士手機內容。警方不服裁決而提出上訴，上訴庭今（27日）繼續審理案件。代表另一答辯人的資深大狀麥高義指，警方只有在特定情況下才可以沒有手令而查閱手機內容，而且只可查閱「合理相信」與被捕的罪行直接及即時有關的資料。

其中四名申請人(由左至右)：陳倩瑩、洪俊毅、楊政賢及陳小萍。（資料圖片）

上訴人律政司代表的警務處處長，五名答辯人為民陣成員：岑永根、楊政賢、陳倩瑩，義工陳小萍，和洪俊毅。

警方必須列出曾查閱的文件

代表答辯人陳倩瑩的資深大狀麥高義指出，警方只有在特定情況下才可以沒有手令而查閱手機內容，包括在必要的情況下、只可查閱「合理相信」與被捕的罪行直接及即時有關的資料、警方必須列出查閱過的文件、而被捕人要有權向法院申請取回電話。

警方必須列出曾查閱的文件

代表答辯人陳倩瑩的資深大狀麥高義指出，警方只有在特定情況下才可以沒有手令而查閱手機內容，包括在必要的情況下、只可查閱「合理相信」與被捕的罪行直接及即時有關的資料、警方必須列出查閱過的文件、而被捕人要有權向法院申請取回電話。

未修例前法庭要作補救解釋

麥高義強調在法例尚未修改前，法庭要作出補救解釋，以保障受憲法賦予的私隱權，所以他強調警方必須以較高門檻的「合理相信」為準則，去判斷資料是否屬直接及即時與被捕罪行有關，而非讓警員可以即時隨意查閱內容，防止警方濫權，例如在涉及簡易程序的罪行便不可查閱手機內容。

以合理懷疑原則評估可查閱內容

麥高義解釋，這不代表警方永遠不能查閱內容，警方容後可向法庭申請搜查令，讓法庭以「合理懷疑」的原則，去評估可進行查閱的內容，但警方在即時逮捕的情況下，若要查閱手機內容，必須要以較門檻較高的原則進行判斷。

不過，上訴庭副庭長林文瀚又詢問若拘捕恐怖份子後，懷疑他在附近埋藏炸彈的情況下可否進行查閱，因他或已犯埋藏炸彈相關的罪行被捕，麥高義指警方可以不止一項罪行進行拘捕，關鍵是警方要有合法目的進行查閱。

市民必須能合法地取回電話

麥高義又指，市民必須能合法地取回電話，因在現時情況下，市民只可詢問警方，或透過司法覆核申請取回電話，但警方未必受理，而司法覆核成本昂貴，且涉及的事項複雜。

案件編號：CACV270/2017