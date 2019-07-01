【71遊行】 立法會爆衝擊　警方改遊行路線　市民仍按民陣路線行

因應立法會爆發衝擊事件，警方要求民陣取消遊行及更改路線，惟民陣決定繼續遊行，但以遮打道為終點站，意味着修頓球場至遮打道一段道路，或不受警方不反對通知書的保障，遊行人士或需承擔一定的法律風險。記者訪問了遊行人士對於改道的看法，他們均表示會依照民陣的路線完成遊行。

Tony表示會根據民陣的路線完成遊行。（胡綽琳攝）

警方在今日（1日），大約下午2:30左右，宣布需改遊行路線。由於民陣與警方未能達成共識，原定遊行路線即俢頓球場至遮打道一段道路或不受不反對通知書的保障，意味着遊行人士或需承擔一定的風險。

記者跟隨遊行隊伍，訪問了遊行人士，他們均表示自己會承擔風險，亦會跟隨民陣的路線，到遮打道的終點。

遊行人士Tony表示，下午三時已經在灣仔出發，認為遊行的目的是向政府表達訴求。不擔心要承擔法律上的風險，表示現在是用和平的手段表達繼續遊行，會隨大隊到民陣的路線到終點站。

王先生表示遊行已預承擔一定的風險。（胡綽琳攝）

王先生則表示，對於表達訴求，遊行是一件小事。他認為「出來遊行就已經承擔了一定的風險」。他在今早已經到灣仔，及後跟隨遊行隊伍，對警方改遊行路線一事，認為是「陰濕」的手段。

許先生指出，會根據民陣的路線遊行，亦認為警方有責任保護市民的安全。他表示會遊行至民陣新設的遮打道終點站：「如被捕，也會與眾遊行人士一同承擔風險」。遊行完結後，他亦會到政府總部，放下物資作支援留守人士。