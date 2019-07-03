港航網上系統現漏洞　男乘客通告不果反被指取用資料　准守行為

香港航空的網上登機及預訂系統去年爆出安全漏洞，有男乘客在網上領取電子登機證後，意外發現只要略為修改網址，便可查閱其他乘客的資料，他隨機測試，證實確有漏洞後，即通知港航，但未獲回覆，事後反被指他曾接觸其他乘客資料，遭票控在未獲授權下取用電腦資料罪。 該男乘客的案件，今（3日）在西九龍法院再提訊，控方決定不提證供起訴，被告准自簽1500元守行為一年。男乘客形容此案是司法滋擾，指香港社會或大企業只會解決發現問題的人。

被告陳子恩離庭時，手持印有警察通例的資料掩面。（林樂兒攝）

被告陳子恩（27歲，任職公關）原被指於去年10月29日干犯一項藉電訊而在未獲授權下取用電腦資料。控方今撤回控罪，並透露沒證據顯示陳洩露他人資料。

港航預訂系統可修改乘客資料

案情指，港航的網上預訂平台包含電子機票及電子預訂系統。乘客在網上辦理登機手續，會收到內含電子登機證網址之短訊。該電子登機證列有姓名、航班資料及二維碼，如在預訂系統網頁輸入乘客姓名及航機號碼，便可瀏覽出生日期、護照、電話號碼、電郵地址等個人資料，並可作更改。

港航發現被告IP地址連到另一乘客

去年10月29日，港航收到傳媒對電子機票保安漏洞的查詢，其後聯絡資訊系統供應商Travelsky。供應商調查後，發現被告的IP地址在未經授權下連到另一乘客葉瑞如（音譯）的網上預訂頁面。港航職員3周後報警。

隨機測試連結到其他乘客資料

警方循IP地址找到一間公司，並於同年11月29日晚上門請被告協助調查。警誡下，被告表示一個月前下載自己及女友的前往日本的電子登機證，留意到兩者的網址，只有最後的兩個字母有分別。他隨機改變最後的字母，並能成功連接到其他乘客的資料。他試了10次左右，並掃描網頁上的二維碼，連上了他人的電子預訂系統。

登機證未能放電子銀包而生疑

陳先生庭外透露有網頁記存的相關知識，本身亦注重網站安全及私隱。他指習慣將機票加入iPhone的電子銀包，但當日不見有此選項，覺得奇怪。他最初懷疑是釣魚網站，留意到網址後再作試驗，遂發現漏洞。

他認為港航有責任保障乘客私隱，並對私隱專員公署至今未回應案件感失望。被問及此案是否無妄之災，他表示同意，稱其信念是「唔啱就要講返清楚做啱」，會努力盡公民責任。

案件編號：WKS6208/2019