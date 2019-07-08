母女同為學護出身　護士媽媽：有天我都會睡病床　要薪火相傳

在內窺鏡中心模擬被插胃喉、被護士「過床」、在病床上坐便盆等，都是資深護師陳淑英和現為註冊護士的女兒郭芷琪，在明愛醫院護士學校受訓的記憶，兩人認為正正是這些經歷，才令她們更加能夠從病人角度出發，提供專業護理。 一屋出產兩名護士，陳淑英認為行業需要新血，「有一日我都會瞓喺度」，行業內能夠薪火相傳，才可令將來的「用家」享有一定的護理質素。

郭芷琪（左）與母親陳淑英都是護士，更是明愛醫院護士學校的師姐師妹。（羅君豪攝）

病房工作辛苦 但不等同要離開

入行23年，陳淑英現時在明愛醫院任資深護師，她的女兒郭芷琪則是聯合醫院的註冊護士，入行4年，兩母女同樣自明愛醫院護士學校畢業。有說「做嗰行厭嗰行」，父母不願子女加入自己從事的行業，但做護士是陳淑英志願：「一直好想個女入行，不過無講出口。」

陳淑英承認今日的病房環境嚴峻，但不等同要離開，辛苦時會回想當初入行的原因。她認為即使時代變遷，醫護仍相當重要，希望護理行業能薪火相傳，自己有朝一日成為「用家」時，服務仍保留一定質素。

芷琪憶述，媽媽以前見到與醫療事件相關的新聞時，會向其解說臨床的實際環境，耳濡目染下報讀護士學校。3年的學習期間，芷琪克服了從文科生轉為護士的困難，又認為做護士要不忘關懷病人的初心，「如果無興趣，會覺得3年學習係捱返嚟。」

郭芷琪（左）與母親陳淑英（中）憶述當學護時，除了用假人學習，有時更要親身上陣扮病人，以便更理解病人感受。（羅君豪攝）

上堂要扮病人被照顧 「幾驚、好似俾人舞咁」

兩母女入行的年份相差近20年，但部分受訓內容歷久常新，如學護輪流扮演病人。郭芷琪指學習搬病人過床時，「病人」只是一個公仔，但到自己躺在病床上由同學過床時，感受是「幾驚，好似俾人舞咁」。陳淑英亦指，曾體驗在病床坐便盆，才明白病人抱怨「真係會屙唔出！」這些經歷有助學護更理解病人感受，繼而懂得與病人溝通。

醫護的道德原則近日備受關注，明愛醫院護士學校校長蕭銳輝強調，保障病人私隱是大原則，上課時會提供不同情境題讓學生思考，而道德倫理非「一刀切」，沒有標準答案，教師會在學護回答後再評論其決定，而醫護亦需為自己的決定負責。

明愛醫院護士學校校長蕭銳輝說，保障病人私隱是大原則。（羅君豪攝）

筍工不易做 公院學護名額五爭一

學護畢業後可成為註冊護士，起薪點高達3萬元被視為「筍工」，但蕭銳輝提醒，「做護士唔係話為咗份穩定嘅人工，唔係興趣都好難做。」目前連同明愛醫院在內，瑪嘉烈醫院及屯門醫院的護士學校均提供高級文憑課程，每年取錄共300名學護。去年約1,500名申請人報讀，即每5人只取錄1人。 蕭銳輝認為，明愛護士學校的特色在於以醫院為基地，學生接受體驗教學的機會更多，而且一年級生已有約6星期的臨床實習，較其他同類課程更早，可令學護對將來工作實況有概念。

蕭續指，學護畢業後的就業率達百分百，當中逾九成人會在公立醫院工作。進修方面，他以芷琪為例，她畢業後半工讀銜接學士課程，病房願意配合其上課時間，終在一年半內順利修畢課程，有意進修的人毋須過分憂慮進修前景。

明愛醫院護士學校 護理學高級文憑課程

報讀期限：2019年6月24日至7月12日

遞交申請：親身（7月12日下午5時前）、郵寄（郵戳須為7月12日）或網上報名（截止時限為7月12日晚上23:59）

地址：School of Nursing, 2/F, Wai Oi Block, Caritas Medical Centre, 111 Wing Hong Street, Sham Shui Po, Kowloon

報名費用：150元

申請人要求：年滿18歲；文憑試成績中、英文須達第3級及數學、通識達第2級； 及以下其中一科達第2級：生物／化學／物理／組合科學／綜合科學： 及操流利英語及廣東話，以及擁有良好中、英文寫作能力。

詳情：http://www.ha.org.hk/visitor/ha_visitor_index.asp?Content_ID=251613&Lang=ENG&Dimension=100&Parent_ID=10130&Ver=HTML