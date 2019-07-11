【逃犯條例】港大生親述撕紙男搣海報　舉機拍攝反被襲

「撕紙」文化入侵港大校園！反修訂《逃犯條例》風波持續，學生不滿校長張翔的公開言論，將於今晚在校內中山階舉行集會。有學生前日（10日）返校張貼海報時，發現宣傳品遭不明來歷人士撕去，期間更遭襲擊。 當事人阿欣（化名）接受《香港01》訪問時指出，當時已察覺張貼海報時，有人舉手機拍攝其容貌及過程，及後更於周亦卿樓位置撕掉相關海報，她見狀遂取出手機反拍及質問原因，對方閃避時，其中一人將其手機「拍落地」，她身上的斜孭袋亦遭扯甩。阿欣指出，即使各持不同觀點，大可以理性方式表達，不必粗暴待人，將會與學生會溝通，考慮向校方投訴。

校園內出現「撕紙男」，有人於連儂牆貼出其樣貌譴責。(《學苑》FB圖片)

穿藍衫男子扯甩事主斜揹袋後逃去

阿欣是四年級生，得悉校園內近日接二連三有人趁夜將宣傳品撕掉，她遂決定與同學回校重貼海報，豈料自己未幾亦出事。

她憶述，當日10時許回到學校，已發現有人舉手機拍攝其容貌，她當時大方讓其拍攝，未有阻止。不過，其後，她發現該三名年紀相若的不明來歷人士趨前，並將大樓內的宣傳海報撕去，她遂與同學上前阻止，由於當時正值暑假，她推測不是本地生所為，遂以普通話追問撕紙原因，但對方未有理會。她遂以廣東話再作詢問，同樣未獲回應，期間有身穿藍衫的男子發現阿欣正在錄影，出手拍打其手機落地，又扯甩其身上的斜揹袋，便隨即逃去，未有向阿欣作出道歉。

阿欣指，手機熒幕貼有損毀，斜揹袋布帶亦斷開兩截。她表示，未能追查涉事人身份，但從網上流傳有內地生，於微信組織「港大校園清潔隊」，號召「撕紙」行動，並貼出支持校長海報，故懷疑他們是相關內地生，但未能查證。

促意見相違者貼相反立場海報

阿欣估計事件或因意見相違引起，「但反感還反感，你唔鍾意的話，大可表達意見，例如在附近張貼海報」，她批評對方行為無理，未有尊重他人發聲自由，行為粗暴。

阿欣又指，將會如期出席今晚校內的「光復港大 守衛我城」集會，不擔心再遭襲擊，又直言如有人士刻意發動肢體衝突或超越理性行為，理應接受紀律處分。

據港大《學苑》報道，除阿欣個案外，另有操普通話男子於學生會大樓位置，撕去疑為要求張翔回應學生訴求的宣傳單張，其後被港大同學發現並制止，另校園多處海報亦被消失。另一方面，香港大學站A2出口附近，今日有同學自發設立連儂牆，當中貼有撕紙學生照片。