家計會推互動故事書　探討「有兵先，還是有娘娘先？」為青年解疑

踏入青春期，青少年或許面對生理或心理上不同轉變而感到困惑，特別是遇上貴為「女神Type」的心儀對象，會否不知不覺間成為「觀音兵」而懵然不知？ 為免年青人成為「觀音兵」，香港家庭計劃指導會創作了一冊互動故事圖書《快樂成長·性教育圖書：青春告白》，當中一個章節便是講述「有兵先，還是有娘娘先？」以提供處理兩性之間的曖昧關係建議。

家計會亦推出了《性教育智趣卡》創意紙牌遊戲，教導男女、青春期及生育等知識。（陳晶琦攝）

面對心儀對象，經過一段時間相處仍未確立關係，或會產生「我係咪做咗兵」的疑問。《快樂成長·性教育圖書：青春告白》的其中一個章節「有兵先，還是有娘娘先？」正正針對青少年的疑惑。

章節引入「做兵」及「女神」元素

家計會教育主任陳健怡介紹該章節，分別會以「做兵」及「女神」的角度描述不同情景。她解釋，「做兵」的故事情節將圍繞主角的心儀對象是擁有眾多追求者的「女神Type」。

家計會教育主任陳健怡（中）介紹，今年推出的互動故事圖書其中一個章節是針對年青人「做兵」的困惑。（陳晶琦攝）

主角為了感動女神，不惜奉上物質以及透過社交媒體留意其行為舉止冀得到女神注意，並從中探討主角在追求過程會否在不知不覺間「做咗兵」。至於「女神」角度的故事情節則會圍繞女主角面對追求者眾多，會如何與他們互動。

陳健怡續指，章節尾段會有「給讀者的話」，讓追求者得悉面對曖昧及確立關係時，應盡量避免透過物質吸引女性注意。同時，倘心儀對象在社交媒體與他人有「漁翁撒網」式的曖昧對話，亦應小心注意；至於作為女神，則會勸說避免給予追求者錯覺的建議。

生暗瘡是青年青春期最困擾的煩惱事

而互動故事圖書亦會涵蓋青少年其他的困擾，包括與家人的相處問題、情緒不穩及學業壓力。家計會教育主任周卉卉表示，家計會去年9月至11月，透過問卷調查訪問683名小四至中一學生的青春期意見。調查發現，受訪者首三項青春期「最困擾的煩惱事」分別是暗瘡、情緒不穩及成績下跌，故因應統計結果，會在故事書加入不同元素及作出調整。

另外，家計會亦推出了《性教育智趣卡》創意紙牌遊戲，當中共有52張不同遊戲卡，適合7歲以上人士透過遊戲，學習包括男女、青春期及生育等知識。

家計會將於明日（17日）起至23日在香港書展設置攤位售賣上述書籍及圖卡。