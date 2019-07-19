駕駛低馬力「綿羊仔」被指以時速78公里超速　顧問自查半年獲撤控

向以安全車速駕駛「綿羊仔」上班的長跑網顧問，返工途中被警察截停指他超速，更指其速度達每小時78公里，比他坐駕的最高駕駛速度還要高，遂認為警方資料有誤，惟最後仍被票控。顧問不服，用盡手上資料，包括多次再到現場視察，又查看車cam片作比對，並提供給律政司參考，日前終獲撤控。惟顧問覺無故被控仍感十分困擾，並慨歎說：「權力放在部份人手上，就會有選擇性執法。」

李寬勝自己調查半年，日前在九龍城法院出庭時，終獲律政司撤銷超速的告票。（李慧娜攝）

已獲控方撤控的李寬勝，原被指於2018年10月23日早上，在大埔道以每小時62公里超速駕駛電單車，控方日前稱因證據不足，決定不提證供起訴李，控罪被撤銷。

被截停時被指時速高達78公里

李向《香港01》透露，他當天駕駛「綿羊仔」上班，駛經大埔道的路段時，看到有警員使用鐳射測速儀（俗稱鐳射槍）抽查超速車輛，當時涉案路段限速為時速50公里。李稱他當時以時速40公里行駛，故不以為然。豈料駛到約550米外的警方路障時被截停，更被指他當時時速達78公里超速行駛，獲發告票。

回家看告票發現只告超速62公里

李稱他即時下車與警員理論，因他所駕駛的「綿羊仔」馬力甚低，最高的駕駛時速亦只得每小時70公里，惟最後仍要「硬啃」告票。李回到家查看告票時，發現該手寫的傳票上指他的速度為62公里。

李寛勝稱他被截停時被指以時速78公里駕駛，但回家後見告票只寫他超速的速度為62公里。（受訪者提供）

影片證在旁車輛車速相約未有被截

李後來翻查其車cam片段，發現他駕駛電單車經過事發路段時，其速度並不快，與鄰線的車輛速度相近，又沒有「爬頭」，而李駛到路障時，卻只有他被票控，其他速度與他相若的車輛卻沒有被截停。

鐳射槍檢測後不留記錄

但李稱，鐳射槍偵速後機內並不會留下記錄，懷疑警方以儀器濫告駕駛者，幸而他的電單車前方裝上「車cam」，他將有關片段交予律政司參考，一星期後便決定撤控。

認為應配備攝影機取證

雖然李終獲撤控，但事件前後亦困擾他逾半年，他覺這次經歷或許只是冰山一角，又批評警方使用鐳射槍偵速過程馬虎，認為警方至少應在偵速警員的後方架設錄影機拍下情況，以免上庭時要「口同鼻拗」，他亦建議機內加設電子紀錄，如果不經人手，全機器完成，是不會有爭議，但權力放在部份人手上，就會有選擇性執法。

他又指當天因被票控而延誤他見客的時間，又要準備抗辯，多次返回案發地點考察，直言「無辜被檢控係極為困擾之事」，故他亦有考慮向警察投訴課投訴。

警方稱不時檢討偵測政策

本報就事件向警方作出查詢，警方回覆指會不時檢討偵測車速的執法政策，包括使用具備數碼攝影功能的鐳射槍作偵速執法的行動，而所有偵速儀器均由專家認證，能準確偵測超速車輛，強調警方進行檢控時，會徵詢專家認證及律政司的意見，以確保檢控在毫無合理疑點下進行。

案件編號：KCV34/2019