港青越洋翻檔案解密　螞蟻搬家重組回歸歷史　建立未來啟示錄

一組組文字記載着歷史，香港的過去靠誰去紀錄？《檔案法》遲遲未立，海量與本港歷史和前途有關檔案一直長眠英國國家檔案館（The National Archives)，只可越洋窺探。 有90後香港留學生每星期自願到檔案館拍攝和傳送檔案，分文不取；亦有本地青年接力抽絲剝繭，從字裡行間重組香港丁屋政策、回歸等重大議題。逐步還原歷史。兩人盼可鑑古知今，讓港人撰寫自己的未來。 記者：張雅婷 倫敦、香港報道

葉靄瑤於倫敦升學期間，參與「香港前途研究計劃」，拍攝一系列與香港有關的檔案。（香港01記者攝）

2017年，香港回歸20載，適逢不少1980年代有關香港前途及政制發展的檔案因超過20至30年保密期，得以重見天日。「香港前途研究計劃」遂招募成員於英國國家檔案館拍攝檔案，再由香港的研究員整理「解密」，還原當時港府與倫敦的決策，1996年出生的葉靄瑤是其中一名參與者。

2014年9月，葉靄瑤遠赴英國倫敦藝術大學主攻平面設計。剛到埗第二個星期，雨傘運動爆發，但葉只能隔着螢幕獨自沮喪，未能走到前線。在學期間，適逢本土研究社等人發起「香港前途研究計劃」，葉靄瑤立刻自動請纓，協助重組歷史。

葉靄瑤形容拍攝檔案過程沉悶，但每當想起自己在還原歷史，就不敢怠慢。（香港01記者攝） 手執歷史拼圖 兩年拍攝500份檔案 每星期，葉靄瑤總會花上一小時車程，到位於郊區的英國國家檔案館拍攝檔案，每次一待就是一整天，分文不取。從最初研究丁屋等土地問題的檔案，至後期漸漸接觸到關於香港前途的檔案，六四檔案、中英前途談判等文件，葉靄瑤雖未親身經歷，卻逐少逐少拼湊起來。 兩年間，葉拍攝超過影過500份案，她直言過程枯燥乏味，但當想起自己手執拼圖一角，就繼續按下拍照鍵。「每個人都有不同職責，如果我們不影，他們（研究員）就看不到，我們就是負責記綠，也很重要。即使最後是負責分析的研究員寫，也需要有人做比較沉悶的拍攝記錄。」偶爾看到有公職人員在紙上留下畫作、兩國元首對話中夾雜看似無關痛癢的內容，也足夠叫葉靄瑤覺得有趣。

英國國家檔案館，會定期解密外交、國會等檔案，不少內容都涉及香港。（資料圖片 / 何敬淘攝）

檔案中的承諾漸變模糊

一份份檔案，不只記載著香港歷史，亦填補了葉靄瑤對自己身份的認識。回歸當年，年僅一歲，葉幾乎對回歸零印象，塵封的檔案在20年後向她訴說過去。「我了解多了歷史因由，何為香港移交會這樣，為何《中英聯合聲明》會這樣寫。當知道得更全面時，個人的政治立場會更清晰。」

英國拍攝的檔案，會由身在香港的檔案研究員細閱及分析，80後的姚躍華是其中一人。與葉相比，姚對回歸印象相對較深刻，小時候從電視上見證移交儀式，直到長大後透過檔案，才明白是兩個大國如何博弈。從檔案文本與現況對比，姚認為中方開始模糊承諾：「中方當年承諾了許多事，一國兩制、高度自治，但近年已逐漸改用『全面管治權』。」他覺得五十年不變，原來只是空頭支票，變得更快的，還有人。

姚躍華（右）透過閱讀檔案，得知制定《中英聯合聲明》背後，是兩個大國在角力。（受訪者提供）

無法改寫歷史 卻有權譜出未來

2017年解密的檔案揭露，1984年12月初，《中英聯合聲明》簽署後兩個月，時任行政局議員譚惠珠向英國首相戴卓爾夫人提出，要求英政府日後就《中英聯合聲明》實施情况每年發表年報，令香港安心。反觀今天，譚惠珠貴為港區全國人大代表，曾對傳媒說《基本法》已代替了《聯合聲明》，按《基本法》辦事就沒有問題。葉靄瑤不禁對於一個人能有如此大改變，甚覺有趣。

歷史記載在檔案中，但葉靄瑤和姚躍華都覺得，歷史無法被改寫，但人人都有權譜出未來。正值多事之秋，姚躍華期望大眾花一年半載沉澱，反思當日條文一字一句背後的意思，再討論未來可如何走下去。葉靄瑤就希望港人可鑑古知今，從歷史中學習、反思現在、決定未來。