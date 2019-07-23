西醫藉檢查壓女病人胸數以十次　官指非瞬間動作　駁回上訴即入獄

一名西醫涉於去年在醫務中心內，檢查24歲女病人的脊錐彎曲問題時，八度伸手入其衣服及胸圍內，每次按壓其乳房4、5下，病人事後向男友投訴並報警。西醫早前被裁定一項非禮罪成，被判囚9個月。他不服提出上訴，高院法官今(23日)頒下判詞，指女士對於別人接觸其身體敏感部位，是有能力分辨出來，況且案中的動作有數十次之多，非瞬間動作，病人不可能分辨不來，遂駁回上詞，原獲保釋的醫生須即時服刑。

上訴人李揚敬在高等法院就其非禮罪提出上訴被駁回。（資料圖片）

上訴人李揚敬 (49歲)，早前被裁定於去年3月13日，在土瓜灣的醫務中心內非禮事主X。

被告有如事主的家庭醫生

上訴人的律師早前稱，原審裁判官在裁決中稱，事主和上訴人在金錢、工作和個人關係上均沒有任何瓜葛，因此不相信事主會誣告被告。上訴人批評，事主從未在審訊時未被問及相關的問題，原審裁判官沒有這方面的事實基礎，卻以此支持事主的可信性。

惟法官在判詞指，案件確實沒有動機的相關證據，但事主自小向上訴人求診，猶如家庭醫生一樣，兩人的關係不能形容為差，憎恨更談不上。法官亦指，原審裁判官沒有把這一點加強或支持事主的可信性。

法庭要以貼近現實角度看待

此外，上訴人投訴事主庭上的說法，和案發後向男友的投訴有極大分歧。惟法官在判詞指，法庭應以較為貼近現實的角度看待。當一個女子被人侵犯向他人作出投訴，腦海中是希望把事件告知對方，而不會預期她們會像落口供般把事件細節一一道來。而事主向男友投訴上訴人「掂」胸，指控性質相同。

涉及非一瞬間的動作

法官最後補充，本案無疑是一宗「一對一」的案件，事主指上訴人多次按壓其乳房，而上訴人就說沒有接觸事主的乳房，充其量只接觸肋骨位置。法官相信女士對於別人接觸自已的身體敏感的部份，如乳房，是有能力分辨出來，況且案中並非一瞬間的一次動作，而是有數十次之多，事主不可能分辨不來。法官最終遂回上訴，上訴人需即時服刑。

案件編號：HCMA5/2019