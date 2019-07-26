【逃犯條例・直播】機場「和你飛」集會　數百人聚集「接良知」

因應政府提出修訂《逃犯條例》，陸續有市民於各區發起遊行，要求撤回條例及抗議警方執法手法等。有於機場任職的市民於今日（26日）下午1時起，於機場號客運大樓接機大堂舉行集會，早前代發起人向警方申請不反對通知書的立法會議員譚文豪稱，活動性質和平，料將舉辦集會及向旅客派發單張。 集會有數百人參與，他們不時高叫「香港人加油」的口號，又高舉「接良知 HK726」的標語，又批評「香港警察 知法犯法」，質疑機場員工平日工作都需要掛上禁區證，不明白警員執勤時為何可以沒有委任證。

​【14:10】

集會人士唱起《孤星淚》插曲《Do You Hear the People Sing》。



【14:05】



一名內地學生向集會人士指罵，一名操流利普通話的白衣女子反駁「香港學生被警察打得多慘，你知道共產黨會捉人嗎？」大批集會人士隨即拍手，又向「挑機」的內地旅客高呼「返大陸！」



立法會議員譚文豪及楊岳橋上前了解，該名內地學生隨即離開。兩人則向白衣女子拍拍肩，希望她情緒不要激動。

參加7.26「和你飛」集會的人士多達數百人，不少旅客以手機拍下客運大樓一遍黑衣的情況。（葉家豪攝）

【14:00】



訪港的一名能說八國語言的外國作者，以普通話接受訪問。他說，雖來自台灣但與香港人有同一目的， 「我不支持暴力，非常同意爭取自由，所以我來參加集會。」明日也會到元朗看一下，他又提到1989年六四事件發生時正在日本，其後也有參加紀念六四的活動 ，「會將今次在香港的經歷寫進書內。」

【13:45】



前立法會議員梁國雄到場，他帶領集會人士高叫口號，包括「林鄭下台」、「立即真普選」。

參加集會的趙小姐，以「黑警」來形容警方在過去示威活動的執勤手法，她直斥警方對示威者太過份。她承認，連串示威或影響香港的形象，但認為香港人是無辦法，「外國人可能以為香港很開明，但其實警察都是勾結黑社會。」作為一名空中服務員，她認為有責任向旅客講述香港的真實情況，所以參加今次集會。

一群「在機場任職的市民」7月26日在機場一號客運大樓接機大堂舉行「和你飛」集會。（葉家豪攝）

【13:25】

本身是機師的譚文豪亦在現場，他指今次只是輔肋角色，無打算「揸咪」說法。而集會代表再次強調，今次集會是和平，他們堅持政府要回應五大訴求：撤回修例、撤回暴動定性、撤銷檢控被捕人士、成立獨立調查委員會追究警隊濫權、立即雙普選。

現場放設大量中英的傳單，講述過去兩個月在香港因《逃犯條例》發生的示威等，希望有旅客可以將香港人的訊息帶到外國。同時，現場也放有如港鐵標語的易拉架，呼籲大家要小心暴徒，暗諷過去周日元朗西鐵站內發生的無差別暴力行為。一名身衣黑衣的女子，手持中英的對照的漫畫，漫畫中的警察及手持武器的男子同被五星旗遮蓋雙眼。女子其後的情緒一度激動，不斷落淚。

集會人士不時高叫「香港人加油」，「Free Hong Kong」的口號，他們批評「香港警察 知法犯法」，質疑機場員工平日工作都需要掛上禁區證，不明白警員執勤時可以沒有委任證。

【13:00】

航空界今日下午1時在機場一號客運大樓接機大堂舉行「和你飛」集會，機管局在早上已經加強防範，包括拆除大堂的長櫈以及在接機大堂地下貼上黃線。向警方申請不反對通知書的公民黨立法會議員譚文豪強調，今次活動性質絕對和平，預料會有集會以及向旅客派發單張，解釋是次修例引發的爭議。

在下午1時，集會正式開始，不少人身穿黑衣及戴上口罩，有人高舉「林鄭月娥 出賣香港」、「林鄭月娥 撕裂香港」、「接良知 HK726」的口號。其中一名男士作代表，他以廣東話及英文發表講話，指在集會期間會播發逃犯條例以來的示威衝擊場面，以及在現場設立連儂牆，歡迎大家表達意見。