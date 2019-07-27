港鐵將軍澳線車長報稱遭上司襲擊　頸背受傷送院

元朗西鐵站發生白衣人隨機襲擊市民事件及沙田新城市衝突事件，引起港鐵前線不滿車務控制中心於當日的決策，數百名車長實名聯署，促請港鐵交代當日部署。網傳將軍澳線一位車長在下午近3時，疑因政治聯署信與上司在列車員工辦公室發生口角，後者更出手打人，並與其它職員試圖搶奪其手機。 港鐵回覆《香港01》查詢指，有將軍澳列車職員在索取藥物期間與另一名同事有爭執，涉事職員已報警求助。被問爭執事件是否與聯署信有關，港鐵稱無補充。 警方表示，今日下午2時53分接報，一名29歲男子與50幾歲男子在將軍澳站因瑣事發生爭執，期間該名50幾歲男子用手襲擊對方，令對方頸部與背部受傷。傷者期間清醒，已送到將軍澳醫院治理。

根據「MTR Secrets」專頁的相片，有車長疑因聯署而被同一職員襲擊。（「MTR Secrets」facebook圖片）

「MTR Secrets」facebook專頁今日帖文指，將軍澳線一位車長今日與一位上司、列車員工督察，在將軍澳列車辦公室發生口角，及後列車員工督察出手打人，及揚言不會有人做人證。帖文指，車長因聯署信被暴力對待。

帖文續指， 同時有數個列車員工督察及列車員工主任追著有關車長，欲搶其手機，車長逃出辦公室到隔離站長室求助，並報警處理。

爭執是否因聯署信 港鐵：無補充

港鐵表示，事發為下午2時45分，據初步了解，一位將軍澳線列車員工因身體不適，與另一名同事爭執，該名員工自行報警求助。警方在下午3時05分到場，案件已交由警方處理。被問到兩名同事爭執是否涉及政治聯署信，港鐵稱無補充，又指會按內部程序處理事件。



據了解，被襲為一位姓卓的車長，有員工稱兩人素來有積怨，暫未確定今次爭執是否直接與聯署信有關。《香港01》翻查資料，該名車長並未有參與實名聯署。

有救護員到現場將傷者送離現場。（「ＭTR Secrets」facebook專頁）

本周日西鐵元朗站發生白衣人無差別襲擊市民，當日港鐵列車一度要求乘客下車，引起市民不滿，前線職員亦質疑車務控制中心的決定。近日多名車長相繼發出聯署聲明，要求港鐵管理層全面徹查7.21元朗站事件並公開調查結果，亦促請港鐵追究及譴責警方7.21當晚延誤採取行動。

另外，就7月14日沙田新城市的衝突事件中，港鐵一度宣布不停沙田站，有車長亦發起聲明，同樣要求港鐵管理層公開調查結果。截至今日，聯署車長達到至少762人，涉及將軍澳線、荃灣線、觀塘線、西鐵線、馬鞍山線、東鐵線及輕鐵列車車長。