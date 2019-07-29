高材生涉藏電槍欲認罪　官指犯案時應僅15歲　籲控方考慮處理方法

俗稱O記有組織罪案及三合會調查科2月時突擊筲箕灣道太安樓一住所單位，檢獲68克粉末、2支電槍、1支胡椒噴霧等。屋內的16歲少年因而被捕，早前被控以一項無牌管有槍械罪。控方今（29日）加控管有爆炸品及管有違禁武器兩罪，被告承認所有控罪。惟裁判官指被告購買涉案物品時應只得15歲，且無證據證明涉案物件是用以傷人，籲控方再考慮其他處理方法。案件押後至下月6日再訊，以待控方索取指示。

高級督察龍善珩在庭上呈上文件時，遭裁判官斥：「就咁一堆野隊上嚟。」被指粗疏。（林樂兒攝）

現為16歲的被告承認於2月20日在太安樓某單位無牌管有1支長槍型氣槍連6個彈匣、1支胡椒噴霧及2支電槍，並再承認於同日上址管有爆炸品，即68克內含硝化纖維素的粉末、101支電火柴、1個無線發射器及1個連同2個電池的無線接收器；及管有違禁武器，即3把以彈簧出刀刃的刀及1把重力刀。

數理化均考獲5名之內

辯方求情時表示被告以往無定罪記錄，並呈上本學年的成績表，形容他名列前茅，對科學有濃厚興趣。被告考獲全級第三，物理、化學及數學科均在5名之內，他是校內射擊學會的會員，同時獲頒義工服務銅獎。控方又附上學業成績優異獎、義工服務等獎狀。

犯案時未滿16歲

署理總裁判官羅德泉閱過其父親及兄長撰寫的求情信，指出案發時被告剛年滿16歲，按常理可推論購買涉案物品時只得15歲；而控方亦表示沒證據指該些物品是作犯案之用。案件押後至下月6日再訊，以待控方考慮會否以其他方式處理。

高級督察呈文件被官斥粗疏

而O記調查科的高級督察龍善珩今早把一疊文件呈堂時，羅官直言：「就咁一堆嘢隊上嚟。」又指龍處事粗疏。

案件編號：ESCC 469/2019