紓緩濕疹兒童及家庭困擾　港大童心同行計劃第三期進行招募

香港大學社會工作及社會行政學系自2017年起，連續兩年舉辦為患有濕疹的兒童及其父母而設的「童心同行」身心靈健康親子課程研究計劃。課程採用「綜合身心靈健康介入模式」，教授家長及兒童處理因濕疹帶來的壓力，如親子溝通、情緒調適、伸展運動、深層呼吸等等，以改善身心狀態。

患有異位性濕疹的人，病情通常時好時壞。（資料圖片） 濕疹對兒童身心影響長遠 本地研究發現，三成中小學生患有最少一種皮膚病，當中六成受訪兒童認爲濕疹最令人困擾。濕疹令兒童的日常生活帶來不少負面影響，除了感到身體不適外，通常有睡眠困擾，晚上因身體痕癢而難以入睡或半夜痕醒等，導致日間疲倦，專注力不足，影響學習表現。在社交上，部分患有濕疹的兒童因為皮膚狀況和外表，導致自我形象低落，也會因為朋輩的不理解，容易被標籤及遇上校園欺凌等問題。 照顧患者壓力大 引起家庭矛盾 家長在照顧患有濕疹兒童的過程中也承受不少壓力，除了照料兒童的皮膚狀況外，家庭的生活模式、飲食習慣、休閑活動也因爲濕疹而需大作調整，容易感到無助而變得焦慮和抑鬱。親子間相處時會因處理濕疹症狀而產生磨擦，長遠影響家庭關係。

香港大學（資料圖片，歐嘉樂攝） 負責研究的港大社會工作及社會行政學系副教授陳凱欣博士指出：「濕疹對兒童身心發展有長遠影響。社交障礙使兒童情緒大受困擾，小朋友自信心受創，感到孤獨、煩躁不安。當兒童還未學懂如何有效地表達情緒，而又缺乏健康的朋輩關係時，他們長大後的人際關係將會受到重大的負面影響。」 第一及二期「童心同行」課程的初步研究發現，課程能有效舒緩濕疹兒童患者的身心困擾，提升他們的自信心及抗逆力，幫助他們應對情緒和學習如何在病患中成長。課程亦能有效提高家長整體生活質素和自我關顧的意識，從而培養親密的親子關係。 學系計劃在7至12月間，聯同基督教家庭服務中心舉辦第三期課程及相關研究。課程目的包括：

(一) 認識身心靈健康的內容及自助技巧 (二) 改善濕疹徵狀及情緒管理 (三) 學習在濕疹的挑戰中成長

家長及兒童各參與共六節，每節三小時，合共三十六小時的親子平行小組工作坊（家長及兒童工作坊同時進行）。新一期課程繼續包含醫學元素，透過與兒科醫生面談及收集血液樣本，為兒童參加者進行濕疹狀況評估（包括化驗名為 IgE, IL1β, IL4, IL6, IL10, TGF-β1 的炎症因子）。血液樣本在工作坊開始前一星期及工作坊完結之後收集。成功參與小組活動並完成所有問卷及血液樣本採集之家庭，可獲得一份個人評估報告。

課程詳情：

對象： 患有濕疹的6至11歲學童及其一位家長 （父或母）

時間： 2019年7月至12月期間的周六舉行（參加者將獲個別通知課程具體時間安排）

形式： 兒童工作坊：共六節，每節三小時

家長工作坊：共六節，每節三小時

語言： 廣東話

費用： 領取綜緩或學校書簿津貼 - 全額津貼或半額津貼的家庭費用全免

非低收入家庭，課程費用為港幣六千元正

網上報名：https://goo.gl/forms/YPqpE0Mvxl30oRdw2

有關計劃詳情：https://learning.hku.hk/ibms/eczema-phase-3/?lang=zh-hant

查詢：3917 5526（蘇女士）／gsyk@hku.hk