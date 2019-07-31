【風球韋帕】趕放工紅隧巴士站現人龍　市民指訊息混亂失預算

熱帶風暴「韋帕」逼近本港，天文台於今日下午1時45分，發出今年首個八號風球，大批市民提早下班趕回家中，紅磡海底隧道巴士站中午起出現人龍，期間狂風驟雨吹襲，排隊等車的市民紛紛撐起雨傘遮雨，但現場秩序大致良好。 現場所見，來往東、西方向的巴士班次頻密，其中從港島區往新界、九龍方向的巴士，部分到站時已顯示「客滿」，候車市民難以再逼上車。有市民認為，是次天文台發布訊息較混亂，「昨日還說掛八號（風球）機會不大，如果早知道就不會回公司，直接在家工作。」

紅磡海底隧道巴士站現人龍，來往東、西方向的巴士班次頻密，其中從港島區往新界、九龍方向的巴士，部分到站時已顯示「客滿」。（梁鵬威攝）

指天文台昨日稱改掛八號機會不大

從事會計行業的鄧先生表示，公司安排提早收工，途中尚算順利，「一出八號風球消息就叫我們離開。」他指，今早知悉天文台消息將會懸掛八號風球，同事們已加快處理緊急工作，但仍然有失預算：「事前沒有預計（今日）會掛八號風球，沒有想到突然這麼急、風勢強勁及這麼大雨。天文台似乎信息混亂，昨日說掛八號機會不大，如果我知道今日有機會掛，就會留在家中工作，不會在路上來回浪費時間。」

鄧先生在黃竹坑上班，需轉車返回何文田住所。他指，平日單程車需約一小時，轉車等巴士約10分鐘，「不過現在等了很久，差不多20分鐘都沒有車。」

從事社福界、家住土瓜灣的樂小姐指，公司在屯門，收到懸掛八號風球消息後，公司即作彈性安排，「住得遠的同事先走，住得近就遲一些。」她又笑說，事前以為今日只會是「三號波」，「我看過風眼，以為不會吹正香港。早上返工前看新聞仍說預計懸掛八號風球機會不大。」她坦言，返了半日工再回家「有些麻煩」。

梁小姐指，從黃竹坑到紅磡期間塞車嚴重，於轉車站亦等候近半小時才有車。（梁鵬威攝）

可早下班感到開心

從事實驗室工作的梁小姐指，從黃竹坑到紅磡期間塞車嚴重，於轉車站亦等候近半小時才有車，「返工沒有問題，但早上不知道會掛八號，大家知道可以早下班，都開心。」

她表示，會回家吃飯，及做好防禦工作，「上次（強烈颱風）山竹導致家裡露台滲水，今次要找些紙巾等防止再漏水。」

黃先生。（黃偉倫攝）

金鐘站月台乘客絡繹不絕

此外，港鐵金鐘站在八號風球發出前，人流亦較平日下午時多。記者現場所見，前往月台的乘客絡繹不絕，站內亦已掛起告示，往荃灣方向月台的乘客較多，候車時間或較長。不過，駛入月台的列車普遍都有足夠空間讓乘客上車，乘客毋須額外等候多班便可上車。

任職律師的黃先生，在八號風球發出時已到達金鐘站。他表示，昨晚天文台仍指改掛八號機會不大，惟今早突然改稱下午2時前掛八號，認為會令市民的準備時間不足。他又稱，雖然自己未受颱風影響，剛好有足夠時間完成聆訊，惟有部分法庭聆訊需暫停，正於東區裁判法院提堂的中西區衝突案件，都可能受影響。

從事地產業的文小姐，於八號風球前到金鐘站。對於可以提早放工，她笑言感到開心，｢可以瞓返一陣或者睇戲｣，但明天則要繼續今日未完成的工作。她又稱，未到中午12時，天文台已宣布會改發八號風球，但由於需完成緊急工作，最後接近下午1時方可離開公司，認為公司可更早安排員工離開。

從事公共事業的譚先生表示，天氣難以完全估計，天文台亦於改掛八號風球前作預告，認為安排可接受。對於可以早放工，他表示心情沒有特別，不過笑言：｢會支持﹙反修例﹚抗爭者！｣