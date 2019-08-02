鋼琴教師涉在前度家門縱火案　女被告突認罪　求情稱患焦慮抑鬱症

鋼琴教師涉嫌兩度在前男友家門外縱火案，案件於昨日開審，並透露鋼琴教與較她年少5歲的前男友在案發前，曾因為女教師是否懷孕的事有紛爭，案件今在區域法院續審時，女教師突然認罪，求情時更透露女教師患有混合焦慮抑鬱症，她冀可獲保釋，因臨近考琴季節，她想向學生交待，但法官拒絕，並把她還押以索取社會服務令、心理、精神科及感化報告，案件押後至8月16日。

被告梁苑晴在區域法院被控兩項縱火罪。（資料圖片）

兩年前已開始患病

控方今早要求修訂控罪，女被告梁苑晴（36歲）便決定認罪。辯方表示被告患混合焦慮抑鬱症，事發前2年開始到東區那打素醫院求診，至今仍需要服藥及接受精神科治療。

強調事件中無人受傷

辯方又指，案中沒人受傷，火勢在短時間內熄滅，希望法庭索取報告期間可讓被告保釋外出，因其學生尚未知道案件，適逢8至11月為鋼琴考試季節，被告需要向學生交代。不過法官認為案件控罪嚴重，拒讓被告保釋。

被告在前男友門外燒報紙

案情指，被告與前男友沈能基在事發前，因被告懷孕而發生爭執。沈的母親於去年6月8日，在家門外發現灰燼，於是報警。沈與警方觀看家門外的閉路電視片段時，發現被告於當日晚上9時在門外點燃報紙，並將報紙掉在地上，然後經防煙門離去。

同日稍後，被告再重施故伎，點燃報紙，掉到沈家門鐵柵外的地上，然後離去。沈從被告的衣著及身形將她認出，警方及後將被告拘捕。

案件編號：DCCC 1017/2018