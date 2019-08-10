【交通消息】荃灣線服務回復正常　部分深宵巴士暫停

反對修訂《逃犯條例》風波未平，市民陸續發起多個示威活動。早前有市民發起於今日（10日）在大埔區遊行，最終不獲警方批准，惟仍有大批市民自發到大埔，其後更轉戰大圍等地區。因應示威活動，九巴宣布部分於油尖旺及黃大仙區的九巴服務或會受影響，而早前部分於沙田區的九巴及龍運巴士服務正逐漸回復。此外，運輸署宣布，柯士甸道、彌敦道往旺角方向及九龍灣偉業街亦被阻塞。

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【0017】港鐵宣布，荃灣綫服務陸續回復正常安排。九巴早前宣布，部分深宵巴士服務受影響，當中多條路線暫停服務：270S, 271S, N41X, N283, N287；部分路線則改道。

【2230】港鐵宣布，因應警方要求，荃灣線最新服務安排如下：持續安排列車到尖沙咀及佐敦站接載乘客離開，其他列車不停尖沙咀站及佐敦站。

於晚上，部分示威者於荃灣堵路。

【2200】運輸署宣布，九龍及新界的路段仍然暫時阻塞。當中包括觀塘道介乎翠屏道與將軍澳道、窩打老道往沙田方向近沙福道、偉業街、彌敦道往旺角方向近栢麗購物大道及柯士甸道。

此外，新界亦有多條道路阻塞，包括南運路及青山公路荃灣段。

【2145】九巴宣布，因應現時的交通情況，部分於油尖旺、黃大仙、觀塘及荃灣的九巴服務或會受影響。乘客請依照在場外勤人員指示。早前部分於沙田區的九巴及龍運巴士服務正逐漸回復。

現時受影響的巴士路線如下：

油尖旺

1, 1A, 2, 6, 7, 9, 13X, 14X, 26, 35A, 41A, 81C, 87D, 98D, 203C, 208, 213X, 215X, 219X, 224X, 234X, 260X, 268B, 269B, 270A, 271, 271B, 280X, 281A, 296D

黃大仙

9, 10, 11, 82X, 85M, 106, 113

觀塘

16, 16M, 93K, 98A, 213M, 296A, 296C, 690

【2138】因應部分示威者於牛頭角警署外堵路，運輸署宣布九龍灣偉業街部分路段暫時封閉。

【2100】九巴宣布，部分於油尖旺及黃大仙區的九巴服務或會受影響，而早前部分於沙田區的九巴及龍運巴士服務正逐漸回復。現時暫停服務的巴士路線包括：71A, 71B, 71K, 73B, K12, K17, K18。

【2027】運輸署宣布，現時柯士甸道、彌敦道往旺角方向近栢麗購物大道仍然被阻塞。另外，新界區部分路段解封，現時只有南運路、大埔太和路仍然被封閉。

【2010】現時九龍區多處道路阻塞，運輸署宣布，海底隧道（往九龍方向）、柯士甸道及彌敦道往旺角方向近栢麗購物大道均有阻塞。

【1945】運輸署宣布，九龍海底隧道（來回方向）及柯士甸道暫時阻塞。

九巴宣布，部分龍運及九巴的服務會受影響。當中部分路線暫停服務，包括71A, 71B, 71K, 72, 72A, 73B, K12, K17, K18；部分路線改道行走，包括64K、72X、73、73A、73X / 75X、74A、74D、74K、74X、75K、264R、271、307、W3、龍運E41、龍運A47X。

示威者入夜堵紅隧。（余俊亮攝）

【1930】九巴公布，多條行經沙田及大圍的九巴路線暫停服務。部分龍運及九巴的沙田區的服務亦會受影響。當中暫停服務的路線包括：46X, 47X, 80, 80K, 80X, 81C, 82B, 82K, 85, 85B, 86A, 87B, 88K, 89B, 170, 182, 249X, 281M, 286X, 287X，71A, 71B, 71K, 72, 72A, 73B, K12, K17, K18。

而64K、72X、73、73A、73X 、75X、74A、74D、74K、74X、75K、264R、271、307、W3、龍運E41及龍運A47X，均改道行駛或於中途站停止服務。

運輸署稱，九龍海底隧道（來回方向）仍然封閉。多條新界區道路仍然封閉，包括南運路、大埔太和路、大埔公路-元洲仔段、車公廟路迴旋處、美田路、紅梅谷路。