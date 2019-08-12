【機場集會】機場島靠兩條道路、機鐵往來　倘封路停駛變「孤島」

反修訂《逃犯條例》風波持續至今，有網民今（12日）再發起機場集會，抗議警方使用過度武力，出、入境大堂已擠滿市民。機管局稍早前表示，今日餘下的所有航班已全部取消，及暫停所有航班登記服務。 對於網傳警方將在機場作驅散行動，及國泰城緊急疏散其職員離開。有集會人士擔憂，進出機場的主要交通道路及機鐵若遭封閉，機場島將成為「孤島」。

今（12日）網民發起發起「警察還眼」機場集會，下午2點機場和出入境大堂已逼滿了人；下半4點03分機場宣佈今天所有航班取消，國泰亦一日次內第二次發內部電郵指今日的示威並未獲發不反對通知書，因此屬於非法示威活動，員工不能支持或參與在機場舉行的示威集會。同時，電郵提及所有離境航班已取消，要求所有機組人員都應該留在家中直至午夜。（資料圖片/方家遠攝） （資民發起今日（12日）於機場示威。（資料圖片/方家遠攝）

+ 4 + 3 + 2

昨日（12日）本港多區爆發的嚴重警民衝突，多名市民被捕及受傷。大批市民今日響應呼籲，到機場參與「警察還眼」集會。下午三時許，機場已坐滿身穿黑衣的市民，接機大堂水泄不通。其後因入機場的交通塞爆，陸續有市民徒步入機場內。運輸署宣布，因車多、路面交通繁忙，呼籲市民可考慮使用非路面公共交通工具。而新巴、城巴及龍運巴士A線巴士，多條路線改道行駛。

然而，據了解警方評估今日的集會有衝突風險，已調派包括速龍小隊到場支援，及機場警署的軍裝警嚴陣以待，配備頭盔及防護面罩等，按指令須嚴守警署。對於有傳警方將在機場清場，有網民憂慮屆時會「封島」，力勸其他人不要再前往機場。

8月12日機場集會，機場內同時塞滿準備離開，以及進入機場的市民及旅客。(勞顯亮攝)

位於離島區大嶼山赤鱲角的香港國際機場，主要有兩條道路接駁大嶼山主島，包括主要通往一號及二號客運大樓的北大嶼山公路，另一條則是往國泰城及其他機場後勤區域的赤鱲角南路，兩條路皆有巴士線往來。此外，機場快線亦是接駁機場和市區的主要交通道路。

而機場的東邊，以赤鱲角路連接港珠澳大橋，則不屬主要市區進出路段。

目前因應機場的交通情況，龍運各A線巴士不停「一號客運大樓站」及「二號客運大樓站」，以機場巴士總站為終點站； A31, A36, A41, A33P及A33直接前往港珠澳大樓旅檢大樓站，以機場巴士總站為終點站。

此外，新巴城巴宣布16條路線改道行駛；而機場快線(A線)需改道行駛，不停一號客運大樓，前往機場的乘客，可於二號客運大樓下車，包括A11, A21, A22, A29、A10、A12、A20、A26、A29P、E11、E11A、E21、E22、E22A、E23、E23A。