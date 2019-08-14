【機場集會】學者憂打擊香港航空樞紐地位　呼籲年輕示威者三思

反修例風波持續，大批市民昨（13日）續於機場發起集會，抗議警方使用過度武力，隨後有示威者阻礙旅客登機，晚上有人包圍及用索帶綁起兩名內地男子，亦釀成警民衝突。 中大國際貿易學者李兆波於港台節目《千禧年代》表示，今次機場風波登上國際頭版，相信海外商務客已有一定顧慮，或打擊來港轉機信心，呼籲示威者三思。有在場留守的聽眾「烽煙」發表意見指，自警方承認喬裝後，示威者人心惶惶，憂慮有人混入，遂致混亂；另一男聽眾則狠批示威者行為，認為圍堵打人形同野獸。

防暴警察到場，最終多人被捕，亦有示威者受傷。(資料圖片)

李兆波認為，曼谷大型商場Central World過去亦因示威波及發生大火，其機場亦曾於兩年前受阻，事後對旅客數字有影響，但很快便回復狀態。



李續指，雖然本港復原能力強，但今次機場風波，是不少國際媒體頭版，且機場停頓兩天，相信不少企業會對來港有所顧忌。他認為於機場集會本無不可，「但任何情況都唔好搞旅客」，強調香港機場是商務客轉機選擇，倘機場不能正常運作，亦可改道台灣、新加坡等，「打擊好大」，且機場亦僱用不少基層打工仔，他呼籲年輕示威者三思，「可思考咩做法會較好」。



特首林鄭月娥日前提到近日經濟情況及未來預測時，指今次經濟下行速度快，甚至比沙士、金融風暴，「恐怕更加嚴峻」，他則認為言辭誇大，不如沙士般差，但相信有後遺症。

昨日續有市民響應機場集會，不少人留守向旅客宣揚反修例訊息。（資料圖片）

多名聽眾亦有致電表達意見，有一連兩天參與集會、50多歲的女聽眾指，昨日情況混亂，亦有不少衝突及肢道碰撞，雖然示威者意圖堵路阻登機，但最終亦同意留下小路予旅客入閘，她認為機管局未有派員看守，亦需負上責任，「如果將所有責任賴落示威者度，好唔公道」，她提起時亦不禁啜泣。



同樣留守至深夜的王先生，同樣提到機場安排大不同情況，他指，有別前天做法，昨日離境大堂完全無人管轄，機管局理應檢討。他承認示威者綁手打人等行為過火，但不忘提到，「無去現場畀意見是不中肯」。他補充說，自警方承認喬裝示威者後，已造成人心惶惶，不少在場的示威者左顧右盼，憂慮在旁會有警察或公安混入，「大家都心驚膽戰」，估計昨日行為與互相猜忌有關。



有女聽眾憂慮機場不知何時回復正常，認為會影響旅客出行，她又提到，自己有親友下月會舉辦海外婚禮，擔心行程受阻，她又問道，不少示威者是知識份子，「點解要用市民民生，威脅政府？」



另一男聽眾則狠斥示威者圍堵內地男子行為，「有良知都唔會對陌生人咁做」，他又指，示威者用索帶綁手、要求對方蹲下、傳閱其身份證，又群起毆打，「好似野獸想奪去生命」，坦言不能接受。他又形容，有示威者其後阻攔救護車將男子送院，是暴徒所為，又認為禁制令未必奏效，建議實行宵禁。