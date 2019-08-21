【逃犯條例】真道網頁將咒警教師除名　校方：完成調查前暫時移除

反修例風波未息，警民矛盾尖銳，早前曾發表針對警員子女言論的真道書院助理校長戴健暉，其名字未有出現在學校網頁內的架構表中，《香港01》記者向真道書院查詢時，校方回覆指，由於教育局調查進行中，在未有結果前會暫時將戴健暉名字在學校架構表中移除，至教育局得出調查結果後，再作下一步決定。據了解，戴仍屬真道書院的在職員工。

真道書院校監鍾嘉樂牧師在前日（19日）在校網中發文，指該校已就事件向教育局呈交報告。（真道書院校網截圖）

將軍澳香港華人基督教聯會真道書院助理校長戴健暉，上月底在社交網站中涉針對警員子女的言論，戴事後雖發公開信稱願意收回有關言論並致歉，但仍屢質疑是否合適任教。

真道書院校監鍾嘉樂牧師在前日（19日）在校網中發文，指該校校董會在戴發表貼文後的翌日（即7月29日）已發表聲明，對事件表達遺憾並予以譴責。而校董會召開緊急會議，按既有程序及規章成立「專責委員會」嚴肅跟進事件，委員會向校董會提交報告並獲全體校董一致同意接納後，已呈交教育局。

楊潤雄（中）表示，尚在評估戴健暉專業操守問題。（鄧穎琳攝）

教育局局長楊潤雄昨日（20日）出席記者會時，形容戴的有關言論是不合適及錯誤，透露教育局正就個案進行評估，又稱由於涉事老師屬註冊老師，會考慮需否就其註冊跟進。

今日所見，真道書院校網中的架構表未有包括戴健暉的名字，校方回覆《香港01》時表示，由於教育局調查進行中，在未有結果前會暫時將戴健暉名字在學校架構表中移除。至於戴在新學年會否繼續教職，校方稱須待教育局調查後決定。