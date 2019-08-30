【機場禁制令】大律師指網民張貼或轉發文宣籲參與集會或犯禁令

反修例示威活動持續，網民周日（9月1日）再發起「和你飛2.0」機場集會。機管局今日（30日）在多份報章刊登廣告，稱任何煽動他人堵塞往來機場交通的行為或已觸犯法庭禁制令。 法政匯思召集人、大律師吳宗鑾表示，臨時禁制令涉禁止煽動、協助或教唆任何人士非法地及故意地干擾機場正常使用、在指定範圍出席或參與示威活動等。故他認為，倘市民在討論區張貼或轉發文宣，亦有可能觸犯禁制令。

法政匯思召集人、大律師吳宗鑾表示，倘網民轉發相關文宣呼籲市民參與機場集會，亦有一定風險觸犯禁制令。（網上圖片）

吳宗鑾續指，市民即使沒有採取實際行動前往機場集會，惟將相關文宣刊登於討論區、或透過其他方式轉發並呼籲市民參與，將有一定風險觸犯法庭禁制令。

至於堵塞連接市區與機場的公共交通服務，會否同樣觸犯法庭禁制令。吳宗鑾則表示，禁制令當中亦有一條命令是指「不論是否在機場或鄰近機場範圍故意妨礙任何供車輛或行人使用的道路、通道、進出口或進出管制處」，故他分析地理上而言，雖然青衣機鐵站與機場有一段距離，惟堵塞當中前往機場的路段，仍有機會對機場造成嚴重影響，同樣有可能觸犯禁制法。

機管局今日在報章刊登廣告，呼籲旅客預留充足時間前往機場。（陳晶琦攝）

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對於有網民以「消費觀光」進入機場及附近可進入範圍，並順道歡迎及恭送旅客的說法。吳宗鑾表示，倘相關人士並沒有呼叫口號，控方則指控告藐視法庭的門檻標準較高，須在毫無合理疑的標準下提供相關證據。惟他補充，相關起訴可由機管局或律政司遁民事及刑事方式提出。