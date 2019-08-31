太空館明日推出全新電影《火山》　觀賞瓦努阿圖熔岩湖

香港太空館明日（1日）起上映全新一齣全天域電影《火山》，電影片長42分鐘，將於香港太空館天象廳上映，映期至明年4月30日，觀眾將於球幕下見證火山爆發期間最危險的情況，並了解火山如何建構地球的生態系統和棲息地。 電影中，觀眾將跟隨探險家在火山邊緣閃避巨石，熔岩湖遊繩而下，一睹酸液池、間歇泉和礦床，遠赴龐貝古城遺址，更可目睹夏威夷基拉韋厄火山於近期爆發時所造成的破壞。

香港太空館明日（1日）起上映全新一齣全天域電影《火山》，觀眾將於球幕下見證火山爆發期間最危險的情況，並了解火山如何建構地球的生態系統和棲息地。

火山看似危險兼具破壞力，但數10億年來，它一直在建構人們所熟識的世界。從各大洲以至人類所呼吸的空氣，甚至生命本身，一切的起源都與火山息息相關。目前地球上有超過500座活火山，正不斷在地殼縫隙中爆發創造的力量。

在電影中，觀眾將跟隨探險家卡斯坦・彼得在印尼活火山邊緣閃避巨石；在瓦努阿圖的熔岩湖遊繩而下；在埃塞俄比亞一睹教人驚歎的酸液池、間歇泉和礦床；遠赴龐貝古城遺址；更可以目睹夏威夷基拉韋厄火山於近期爆發時所造成的破壞。

電影片長42分鐘，在香港太空館何鴻燊天象廳上映，映期至明年4月30。每日放映3場，分別為下午1時30、下午5時正和下午8時30分。

節目票價為24元（前座）和32元（後座）。門票現於香港太空館票房和城市售票網（www.urbtix.hk）發售。香港太空館逢星期二休館（公眾假期除外）。