【小店結業】商務進駐太空館　天文禮品店周三最後一天

沙田文化博物館、香港歷史博物館、西九龍戲曲中心......近年多間博物館內的書店和禮品店，逐漸被「三中商」（三聯、中華與商務書店的統稱）分店進駐，原來的主題書店或禮品店不獲政府續約，最近連尖沙咀太空館亦不例外。該處的天文禮品店近日貼出告示，指經營至周三(28日)便約滿終止。負責人表示，商務印書館投標時出價高近一倍，即使該店的技術方面獲評幾近滿分，仍無法中標。他們認為，康文署的招標制度有待改善，而天文愛好者對於店舖結業亦感到十分可惜。

尖沙咀太空館會定期舉行各類型的天文展覽及講座。(呂諾君攝)

在太空館內經營了六年的「Exploration Store」，主要售賣科普書籍，以及大大小小的天文玩具，不少一家大小在參觀太空館後都會前來。只見店內有小朋友拿着3D星球明信片，搖來搖去看得目不轉睛；也有人拿着太空人玩具、望遠鏡等愛不釋手。該店負責人葉小姐指，多年來店舖的對象主要是幼稚園至初中的青少年，也有部分是遊客生意，形容他們並非一般的禮品店，一直希望能為對天文有興趣的兒童發揮啟蒙作用。

在太空館內經營了六年的「Exploration Store」，主要售賣科普書籍，以及大大小小的天文玩具。(呂諾君攝)

「技術」近滿分卻也不獲續約

葉小姐指，平日他們會從世界各地搜羅玩具和書籍，而公司亦有自行研發輔助STEM教育的產品，表示一直努力，希望做到「國際水平」。不過，早前他們卻被康文署通知不獲續約，館內這個約400呎的舖位，將交予商務印書館負責營運。「有人同我哋講，商務投標時出嘅租金係我哋double，但我哋計過，根據現時嘅營業額根本做唔到，所以出唔到咁嘅價錢。」葉小姐說。

原來康文署的招標制度中，一半是根據「技術」評分，一半則以「價錢」決定，葉小姐指，康文署方面曾向他們透露，「Exploration Store」在技術方面評分幾近滿分，形容大機構做法猶如「以本傷人」，又指同類事件近年多次發生，博物館內的書店接二連三換成大集團，「以往有報導指，呢啲大機構背後大老闆係中聯辦......我哋唔知佢哋入嚟做嘅目的係咩，但我哋覺得個機制對本地企業並唔公平。」

葉小姐曾就事件於八月上旬向康文署投訴，更有寫信到特首辦，但對方的回覆只再次解釋機制運作。葉續指，標書為期六年，他們退出之後，下一次即使再次投到，貨源也不能重新建立。現時他們在科學館仍有主題店舖，但認為日後如有新的公司加入想與大機構競爭，則是難上加難。

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天文愛好者感可惜

照片兩度獲NASA採用的80後天文愛好者Alfred，得知太空館禮品店將要結業亦感到十分可惜，「太空館講座多數喺舖頭隔離，有時早咗都會去間舖頭行下，我記得佢會賣啲出面冇嘅嘢，所以都鍾意入去睇下，有種尋寶嘅感覺。」他表示，印象中店內有簡單觀測設備售賣，對培養小朋友天文興趣有幫助，而香港較少這類以天文作為主題的店舖，多以專業器材為主，坦言若日後轉為大眾化書店，或者「會冇咗呢啲特色」。